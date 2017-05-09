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Омскую "Тепловую компанию" снова банкротят
Экономика  •   9 мая 2017, 09:26, последнее обновление 9 мая 2017, 11:21  •  печать

Омскую "Тепловую компанию" снова банкротят

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Заявление о банкротстве муниципального предприятия в Арбитражный суд Омской области поступило на прошлой неделе. Кредитором выступает новосибирское ООО "Научно-производственная фирма "Теплотехнические системы". "Тепловая компания" задолжала этой фирме 985 тыс. руб.

Заявление о банкротстве МП города Омска "Тепловая компания" в арбитражный суд поступило 4 мая. А уже 5 мая суд вынес решение оставить его без движения, поскольку кредитор – ООО "Научно-производственная фирма "Теплотехнические системы" не оплатило госпошлину и не приложило документы, "подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства".

Скорее всего, это иск может быть связан с подрядными работами, которые выполняли "Теплотехнические системы" для муниципального предприятия в 2016 году. Долг составил 985,6 тыс. руб. Иск о взыскании с "Тепловой компании" этой суммы и процентов за пользования чужими денежными средствами был заявлен в начале февраля 2017 года и судом удовлетворён. Общая сумма иска – 1,003 млн руб. Решение первой инстанции ресурсоснабжающая компания не обжаловала.

ООО "Научно-производственная фирма "Теплотехнические системы" сейчас зарегистрировано в Новосибирске. До 2014 года у организации была омская "прописка". Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

Добавим, "Тепловую компанию", от сетей которой теплоснабжением обеспечивается 90% потребителей города, в начале года пыталось обанкротить ООО "Газпром межрегионгаз Омск" за долг в 288 млн руб. Банкротство не состоялось. Муниципальное предприятие начало платить долги. Правда, небольшими порциями. Как сообщали корреспонденту "Омск здесь" в "Газпром межрегионгаз Омск", в апреле "Тепловая компания" заплатила им 50 млн руб. за долги декабря 2016 года. На сегодняшний день сумма дебиторской задолженности составляет 257,4 млн руб.

Вместе с тем, муниципальную компанию могут доводить до банкротства. Корреспондентам программы "Омск Здесь" удалось выяснить, почему эта организация вошла в столь стремительное финансовое пике.

Теги  •  #Арбитражный суд #банкротство #видео #Тепловая компания

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  9 мая 2017, 12:56

Какая то смешная сумма для банкротства такой крупной компании, больше похоже на какую то возню чтобы пощекотать нервы

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Алёна Ярошевич  •  9 мая 2017, 12:32

Где замешаны большие деньги и хорошие перспективы банкротство может быть выгодно не только одной стороне, как бы это не звучало, но будут и те, кто на этом не плохо наварится.

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