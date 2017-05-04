Омская "Тепловая компания" в апреле начала платить по прошлогодним долгам

Администрация города сообщила о том, что муниципальное предприятие "Тепловая компания" в апреле в полном объёме выполнило согласованный с ООО "Газпром межрегионгаз Омск" график платежей. Об этом было объявлено на сегодняшнем заседании городской межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса.

В "Газпром межрегионгаз Омск" корреспонденту "Омск Здесь" пояснили, что "Тепловая компания" не рассчитывается по текущим платежам. Пока муниципальное предприятие в апреле заплатило 50 млн рублей за долги декабря 2016 года. На сегодняшний день сумма дебиторской задолженности "Тепловой компании" составляет 257,4 млн рублей.