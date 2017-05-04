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Омская "Тепловая компания" в апреле начала платить по прошлогодним долгам
Экономика  •   4 мая 2017, 12:19, последнее обновление 4 мая 2017, 12:35  •  печать

Омская "Тепловая компания" в апреле начала платить по прошлогодним долгам

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Муниципальное предприятие выполняет согласованный график погашения задолженности перед ООО "Газпром межрегионгаз Омск". Но дебиторская задолженность "Тепловой компании" продолжает оставаться высокой - более 250 млн руб.

Администрация города сообщила о том, что муниципальное предприятие "Тепловая компания" в апреле в полном объёме выполнило согласованный с ООО "Газпром межрегионгаз Омск" график платежей. Об этом было объявлено на сегодняшнем заседании городской межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса.

В "Газпром межрегионгаз Омск" корреспонденту "Омск Здесь" пояснили, что "Тепловая компания" не рассчитывается по текущим платежам. Пока муниципальное предприятие в апреле заплатило 50 млн рублей за долги декабря 2016 года. На сегодняшний день сумма дебиторской задолженности "Тепловой компании" составляет 257,4 млн рублей.

Теги  •  #Газпром межрегионгаз Омск #Тепловая компания

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