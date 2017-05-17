Налог на землю под гаражами снизили в пять раз ради омских пенсионеров
Общество  •  17 мая 2017, 10:44, последнее обновление 17 мая 2017, 11:17  •  печать

Налог на землю под гаражами снизили в пять раз ради омских пенсионеров

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Со следующего года размер налоговой ставки значительно снизится.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Омского городского совета. Напомним, земельный налог для владельцев гаражей был поднят в 2015 году, впервые за десять лет. Однако сейчас в связи с многочисленными обращениями омичей предложено вернуться к первоначальной ставке 0,3%.

- Мы в своё время приняли решение увеличить налог на землю под гаражами в пять раз - до 1,5 %. Сейчас идут многочисленные обращения. Основные владельцы гаражей - это пенсионеры с небольшим достатком. Мы видим социальные проблемы, которые и так давят на население. В Омске есть примеры, когда после повышения налога его собираемость только снизилась, - прокомментировал Василий Мамонтов.

Инициативу поддержало большинство депутатов Горсовета. Новая ставка 0,3 % от кадастровой стоимости земли будет действовать с 1 января 2018 года.

Теги  •  #гараж #Горсовет #налоги #пенсионер

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Комментарии
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Александр  •  17 мая 2017, 16:44

Имеющий в собственности гараж и автомобиль - это явно человек с достатком. Депутаты Горсовета позаботились о себе и своих родственниках.

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