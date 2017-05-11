Омские депутаты решили в пять раз снизить налог для владельцев гаражей

Члены комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского городского совета решили снизить налоговую ставку для владельцев гаражей с 1,5 до 0,3 процента от кадастровой стоимости земли.

Сегодня, 11 мая, на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам депутаты обсудили инициативу заместителя председателя Омского городского совета Василия Мамонтова. Народный избранник предложил внести изменения в решение городского парламента о земельном налоге, в частности снизить ставку с 1,5 до 0,3 процента от кадастровой стоимости для владельцев гаражей. Директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина восприняла эту идею в штыки.

- В 2015 году мы впервые за 10 лет увеличили в 2,5 раза ставку по гаражам. А сейчас предлагается снизить в пять раз. Такое снижение приведёт к потере 24 млн бюджетных рублей. Это пять бассейнов, 10 кровель и так далее, - заявила Инна Парыгина.

Депутаты же апеллировали к тому, что в стране упали доходы населения. По их словам, некоторым омичам уже нечем платить этот налог. Дебиторская задолженность по муниципальным землям за последние годы выросла в 2,3 раза.

- Вы понимаете, что люди уже не платят? - обратился к Инне Парыгиной депутат Валерий Кокорин. - Вы постоянно принимаете странные решения. Вы через два-три месяца уйдёте из этой администрации, а мы останемся расхлёбывать это всё.

В итоге, несмотря даже на поступившее отрицательное заключение мэра Омска, комитет рекомендовал горсовету принять инициативу Василия Мамонтова в двух чтениях.