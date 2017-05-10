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Омский сенатор назвала налог на малодетность провокацией
Политика  •  10 мая 2017, 15:50, последнее обновление 10 мая 2017, 15:51  •  печать

Омский сенатор назвала налог на малодетность провокацией

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Член Совета Федерации от Омской области Елена Мизулина прокомментировала перспективу введения в России налога на малодетность.

Представитель исполнительной власти Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина выступила против введения в России налога на малодетность. По её мнению, любые инициативы по введению налогов на малодетность или бездетность являются "ошибочными и вредными".

Единственный справедливый и позитивный путь здесь - введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей, - уверена Мизулина. - Акцент должен быть сделан именно на поддержку, а не на дискриминацию определённых категорий… Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией.

Сенатор приводит данные о том, что 60-70 % родившихся детей в отдельных регионах являются вторыми в своих семьях. Сейчас же их предлагают обложить налогом. Напомним, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей". Документ в частности предполагает введение налога на малодетность (1-2 ребёнка в семье).

Теги  •  #Елена Мизулина #налоги

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  10 мая 2017, 16:26

С такими инициативами следует выступать когда достаток в семьях будет, а когда у миллионов еще деревянные туалеты на улице, рановато еще об этом даже думать

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