Омский сенатор назвала налог на малодетность провокацией

Представитель исполнительной власти Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина выступила против введения в России налога на малодетность. По её мнению, любые инициативы по введению налогов на малодетность или бездетность являются "ошибочными и вредными".

Единственный справедливый и позитивный путь здесь - введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей, - уверена Мизулина. - Акцент должен быть сделан именно на поддержку, а не на дискриминацию определённых категорий… Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией.

Сенатор приводит данные о том, что 60-70 % родившихся детей в отдельных регионах являются вторыми в своих семьях. Сейчас же их предлагают обложить налогом. Напомним, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей". Документ в частности предполагает введение налога на малодетность (1-2 ребёнка в семье).