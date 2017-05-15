Судьбу буферных прудов омского нефтезавода будет решать суд

Управлением Росприроднадзора по Омской области подготовлены и направлены в суд исковые требования о признании незаконной и прекращении деятельности по обращению с отходами на буферных прудах-накопителях Омского нефтеперерабатывающего завода АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Об этом сообщается на сайте федерального ведомства. Основанием для подобного шага послужили проверочные мероприятия, проведённые по многочисленным жалобам жителей Омска.

- Кроме того, судом будет рассмотрен вопрос о прекращении использования буферных прудов для целей накопления и размещения отходов, а также о необходимости проведения рекультивации данного земельного участка в установленном законом порядке с разработкой проектной документации и получением заключения государственной экологической экспертизы, - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавляют, что в связи с жалобами омичей проверочные мероприятия проведены в отношении крупных предприятий-природопользователей, ведущих деятельность в Советском округе Омска. В месте проведения работ по извлечению нефтешламов из буферных прудов-накопителей инспекторами Росприроднадзора фиксировался устойчивый запах нефтепродуктов. На контроле остаётся вопрос с обращением с нефтезагрязнёнными грунтами на территории Омского НПЗ. Выясняется назначение работ и источник поступления грунтов на территорию завода.

Добавим, на неприятный запах газа горожане начали жаловаться в начале марта. Представители Росприроднадзора на пресс-конференции заявляли, что возможным источником загрязнения могут быть буферные пруды ОНПЗ, где ведутся вскрышные работы. До сих пор источник выбросов не установлен.