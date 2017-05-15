Судьбу буферных прудов омского нефтезавода будет решать суд

Управлением Росприроднадзора по Омской области подготовлены и направлены в суд исковые требования о признании незаконной и прекращении деятельности по обращению с отходами на буферных прудах-накопителях Омского нефтеперерабатывающего завода АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Об этом сообщается на сайте федерального ведомства. Основанием для подобного шага послужили проверочные мероприятия, проведённые по многочисленным жалобам жителей Омска.
- Кроме того, судом будет рассмотрен вопрос о прекращении использования буферных прудов для целей накопления и размещения отходов, а также о необходимости проведения рекультивации данного земельного участка в установленном законом порядке с разработкой проектной документации и получением заключения государственной экологической экспертизы, - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавляют, что в связи с жалобами омичей проверочные мероприятия проведены в отношении крупных предприятий-природопользователей, ведущих деятельность в Советском округе Омска. В месте проведения работ по извлечению нефтешламов из буферных прудов-накопителей инспекторами Росприроднадзора фиксировался устойчивый запах нефтепродуктов. На контроле остаётся вопрос с обращением с нефтезагрязнёнными грунтами на территории Омского НПЗ. Выясняется назначение работ и источник поступления грунтов на территорию завода.
Добавим, на неприятный запах газа горожане начали жаловаться в начале марта. Представители Росприроднадзора на пресс-конференции заявляли, что возможным источником загрязнения могут быть буферные пруды ОНПЗ, где ведутся вскрышные работы. До сих пор источник выбросов не установлен.
Обещали найти источник выбросов этилмеркаптана (400 ПДК на минуточку), прошло три месяца, результата нет. Зато есть иск к нпз, в котором ни слова про этилмеркаптан. Друзья, нас, мягко говоря, дурят.
Так уже ученые доказали, что на прудах этилмеркаптана быть не может. Или наш РПН выполняет чей-то заказ? Какая там наука((((