СК проверяет 50 омских предприятий, использующих этилмеркаптан

Уголовное дело по фактам загрязнения атмосферного воздуха этилмеркаптаном возбуждено 10 марта. Как сообщили ИА "Омск Здесь" в Следственном управлении СК России по Омской области, срок решено продлить в связи с большим объёмом работ, который предстоит выполнить следователям. Список предприятий, использующих в своей деятельности одорант, увеличен до 50. Все их необходимо проверить.

- В связи с тем, что список предприятий, использующих в своей деятельности этилмеркаптан, достаточно большой (больше полусотни предприятий), для проведения объективного и полного расследования срок следствия продлён, - говорится в ответе Следственного комитета на запрос "Омск Здесь".

Следователи пока не называют возможных виновных в газовой атаке. Под тайну следствия попали и результаты исследований атмосферных проб, проведённых экспертами.

- В интересах следствия не могут быть преданы гласности результаты следственных действий, проведённых на промышленных предприятиях города, а также результаты экспертных исследований проб атмосферного воздуха. Следствием проверяются все возможные версии (в т. ч. с учётом мнений специалистов) об источнике выбросов, - добавляют в Следственном комитете.

Добавим, на запах газа омичи начали жаловаться в начале марта. Представители Росприроднадзора на пресс-конференции заявляли, что возможным источником загрязнения могут быть буферные пруды ОНПЗ, где ведутся вскрышные работы. До сих пор источник выбросов не установлен.