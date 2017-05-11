Фестиваль 1200x90
СК проверяет 50 омских предприятий, использующих этилмеркаптан
Общество  •  11 мая 2017, 11:26, последнее обновление 11 мая 2017, 11:28  •  печать

СК проверяет 50 омских предприятий, использующих этилмеркаптан

Автор:

Расследование уголовного дела продлено, его ход и результаты экспертных исследований недоступны общественности.

Уголовное дело по фактам загрязнения атмосферного воздуха этилмеркаптаном возбуждено 10 марта. Как сообщили ИА "Омск Здесь" в Следственном управлении СК России по Омской области, срок решено продлить в связи с большим объёмом работ, который предстоит выполнить следователям. Список предприятий, использующих в своей деятельности одорант, увеличен до 50. Все их необходимо проверить.

- В связи с тем, что список предприятий, использующих в своей деятельности этилмеркаптан, достаточно большой (больше полусотни предприятий), для проведения объективного и полного расследования срок следствия продлён, - говорится в ответе Следственного комитета на запрос "Омск Здесь".

Следователи пока не называют возможных виновных в газовой атаке. Под тайну следствия попали и результаты исследований атмосферных проб, проведённых экспертами.

- В интересах следствия не могут быть преданы гласности результаты следственных действий, проведённых на промышленных предприятиях города, а также результаты экспертных исследований проб атмосферного воздуха. Следствием проверяются все возможные версии (в т. ч. с учётом мнений специалистов) об источнике выбросов, - добавляют в Следственном комитете.

Добавим, на запах газа омичи начали жаловаться в начале марта. Представители Росприроднадзора на пресс-конференции заявляли, что возможным источником загрязнения могут быть буферные пруды ОНПЗ, где ведутся вскрышные работы. До сих пор источник выбросов не установлен.

Теги  •  #следственный комитет #уголовное дело #этилмеркаптан

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Екатерина Марова  •  11 мая 2017, 12:38

За два месяца так ни разу не проверил Омскгоргаз, интересно, следователи посмелее будут или тоже на лапу получили?

Ответить
Евгений Бабенко  •  11 мая 2017, 12:51

Если вы про Росприроднадзор, то это вообще мутная контора. Столько версий было, что и сами запутались и нас запутали. Даже водоканал в выбросах одоранта для газа подозревали. Цирк. Насчет Омскгоргаза - точняк

Ответить
Игорь Х  •  11 мая 2017, 11:46

Печально, что такое количество омских предприятий являются потенциальными отравителями воздуха в городе..

Ответить
Последние новости
Омские полицейские конфисковали поддельные алкоголь и сигареты на 3,1 млн рублей  •  сегодня, 15:03
Омичи прокатятся на велосипеде в честь Дня семьи  •  сегодня, 13:22  •   2
LIVE: "О чём мечтают технические гении Омска?"  •  сегодня, 12:58  •   4  •    •  Live
Омская область намерена собрать более 3 млн тонн зерна  •  сегодня, 12:40
Конкурс Янкелевича вернётся в Омск в апреле 2018 года  •  сегодня, 12:36  •    •  
Экс-министр Виктор Лапухин вернулся в омский Драмтеатр  •  сегодня, 12:32
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400