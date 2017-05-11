СК проверяет 50 омских предприятий, использующих этилмеркаптан

Уголовное дело по фактам загрязнения атмосферного воздуха этилмеркаптаном возбуждено 10 марта. Как сообщили ИА "Омск Здесь" в Следственном управлении СК России по Омской области, срок решено продлить в связи с большим объёмом работ, который предстоит выполнить следователям. Список предприятий, использующих в своей деятельности одорант, увеличен до 50. Все их необходимо проверить.
- В связи с тем, что список предприятий, использующих в своей деятельности этилмеркаптан, достаточно большой (больше полусотни предприятий), для проведения объективного и полного расследования срок следствия продлён, - говорится в ответе Следственного комитета на запрос "Омск Здесь".
Следователи пока не называют возможных виновных в газовой атаке. Под тайну следствия попали и результаты исследований атмосферных проб, проведённых экспертами.
- В интересах следствия не могут быть преданы гласности результаты следственных действий, проведённых на промышленных предприятиях города, а также результаты экспертных исследований проб атмосферного воздуха. Следствием проверяются все возможные версии (в т. ч. с учётом мнений специалистов) об источнике выбросов, - добавляют в Следственном комитете.
Добавим, на запах газа омичи начали жаловаться в начале марта. Представители Росприроднадзора на пресс-конференции заявляли, что возможным источником загрязнения могут быть буферные пруды ОНПЗ, где ведутся вскрышные работы. До сих пор источник выбросов не установлен.
За два месяца так ни разу не проверил Омскгоргаз, интересно, следователи посмелее будут или тоже на лапу получили?
Если вы про Росприроднадзор, то это вообще мутная контора. Столько версий было, что и сами запутались и нас запутали. Даже водоканал в выбросах одоранта для газа подозревали. Цирк. Насчет Омскгоргаза - точняк
Печально, что такое количество омских предприятий являются потенциальными отравителями воздуха в городе..