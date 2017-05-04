Ростехнадзор: В северном промузле Омска этилмеркаптан использует только "Газпромнефть"

В редакцию "Омск Здесь" поступил ответ на официальный запрос от сибирского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о выбросах этилмеркаптана в Омске. Напомним, что омичи с середины февраля жалуются на выбросы в атмосферу вещества, которое в промышленности для запаха добавляется в бытовой газ. Проверка надзорных органов показала, что выбросы в атмосферу происходят в северной промышленной зоне Омска.
Установлено, что этилмеркаптан в северной промышленной зоне г. Омска используется в производстве только в АО "Газпромнефть-ОНПЗ", - говорится в ответе Ростехнадзора.
Напомним, что Росприроднадзор называл вероятным источником загрязнения атмосферы буферные пруды нефтезавода. Также Ростехнадзором кроме "Газпромнефть-ОНПЗ" были проверены "СГ-Трейдинг", заводы "Полиом" и "Омский каучук". Нарушений требований промышленной безопасности, "связанных с выбросами в атмосферу этилмеркаптана", на этих предприятиях выявлено не было.
Оказывается Омск- экологически неблагополучный город! И лучшее решение для здоровья - переехать оттуда далеко, в средний, экологически чистый город. Название организации звучит респектабельно. На них в первый раз следует накладывать огромные штрафы, в последующие- ревизия предприятия, закрытие вредных производств до их капитальной реконструкции.
Вот и думаем теперь, кто эту гадость распространяет, раз дело не в заводах. У кого обыски прошли, кого старательно отмазыает Росприроднадзор, у кого уже были выбросы. Может, кто-нибудь все-таки сходит в "ОМСКГОРГАЗ", ну так, на всякий случай
Хорошо хоть нарушений не выявлено, надо тогда искать у тех, кто этилмеркаптан не в производстве использует, а, например, в качестве одоранта для газа