Ростехнадзор: В северном промузле Омска этилмеркаптан использует только "Газпромнефть"

Надзорное ведомство утверждает, что в северной промышленной зоне этилмеркаптан в производстве использует только "Газпромнефть-ОНПЗ".

В редакцию "Омск Здесь" поступил ответ на официальный запрос от сибирского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о выбросах этилмеркаптана в Омске. Напомним, что омичи с середины февраля жалуются на выбросы в атмосферу вещества, которое в промышленности для запаха добавляется в бытовой газ. Проверка надзорных органов показала, что выбросы в атмосферу происходят в северной промышленной зоне Омска.

Установлено, что этилмеркаптан в северной промышленной зоне г. Омска используется в производстве только в АО "Газпромнефть-ОНПЗ", - говорится в ответе Ростехнадзора.

Напомним, что Росприроднадзор называл вероятным источником загрязнения атмосферы буферные пруды нефтезавода. Также Ростехнадзором кроме "Газпромнефть-ОНПЗ" были проверены "СГ-Трейдинг", заводы "Полиом" и "Омский каучук". Нарушений требований промышленной безопасности, "связанных с выбросами в атмосферу этилмеркаптана", на этих предприятиях выявлено не было.