На развязке по улице Демьяна Бедного улучшат видимость для снижения аварийности

Городская администрация ищет способы снижения аварийности на открытом в прошлом году путепроводе на пересечении улиц Демьяна Бедного и 15-я Рабочая. Аварии на этом месте начались ещё до официального открытия развязки. Замдиректора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец сообщил сегодня, что основная часть ДТП происходит из-за плохой видимости - обзору мешают акустические щиты.

Мы рассматривали пять вариантов: светофор, дорожные зеркала, треугольник видимости, альтернативный проезд вдоль восточной подпорной стены или через улицы Невского и 2-я Чередовая. Мы пришли к выводу, что оперативные результаты принесёт обеспечение условий видимости, - рассказал Вадим Кормилец.

По предположению чиновника, проектировщики допустили ошибку, поставив в приоритет повышение шумоизоляции развязки. Исправить просчёт можно, изменив высоту акустических щитов до 70 сантиметров.