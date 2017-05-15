На развязке по улице Демьяна Бедного улучшат видимость для снижения аварийности
Общество  •  15 мая 2017, 18:12, последнее обновление 15 мая 2017, 18:13  •  печать

На развязке по улице Демьяна Бедного улучшат видимость для снижения аварийности

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Строители переделают проект спуска с путепровода в Ленинском округе Омска.

Городская администрация ищет способы снижения аварийности на открытом в прошлом году путепроводе на пересечении улиц Демьяна Бедного и 15-я Рабочая. Аварии на этом месте начались ещё до официального открытия развязки. Замдиректора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец сообщил сегодня, что основная часть ДТП происходит из-за плохой видимости - обзору мешают акустические щиты.

Мы рассматривали пять вариантов: светофор, дорожные зеркала, треугольник видимости, альтернативный проезд вдоль восточной подпорной стены или через улицы Невского и 2-я Чередовая. Мы пришли к выводу, что оперативные результаты принесёт обеспечение условий видимости, - рассказал Вадим Кормилец.

По предположению чиновника, проектировщики допустили ошибку, поставив в приоритет повышение шумоизоляции развязки. Исправить просчёт можно, изменив высоту акустических щитов до 70 сантиметров.

Теги  •  #Вадим Кормилец #департамент транспорта #путепровод #улица 15-я Рабочая #улица Демьяна Бедного

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