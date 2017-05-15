Выделенные полосы для автобусов могут появиться на Красном Пути и Мира
Общество  •  15 мая 2017, 17:31, последнее обновление 15 мая 2017, 17:38  •  печать

Выделенные полосы для автобусов могут появиться на Красном Пути и Мира

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Количество дорог с отдельными полосами для общественного транспорта может значительно увеличиться. Такие рекомендации дают в мэрии Омска.

В городской администрации считают выделенные полосы для общественного транспорта эффективными. Они появились в Омске в прошлом году, и постепенно автовладельцы привыкают к новым правилам движения по центру города. Впрочем, как рассказал на сегодняшней пресс-конференции замдиректора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец, ПДД в этой части всё ещё нарушают водители как легковых машин, так и общественного транспорта.

При всём при этом выделенные полосы оказывают своё влияние. Водители отвыкают от проезда по ним. Практику применения выделенных полос мы будем продолжать. Сейчас идут торги на проектирование 137 участков дорог (в целях повышения безопасности движения - прим. ред.), мы будет давать свои рекомендации. Мне бы хотелось видеть выделенные полосы на Красном Пути и на Мира, - сообщил Вадим Кормилец.

Добавим, что сейчас выделенные полосы существуют лишь в центре города - на улицах Гагарина и Интернациональная.

Теги  •  #Вадим Кормилец #выделенная полоса #департамент транспорта #общественный транспорт

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