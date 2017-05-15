Юбилейный мост закроют минимум до мая 2018 года

При соблюдении сроков ремонтных работ мост через Омь будет закрыт для движения около десяти месяцев.

В августе планируется начать капитальный ремонт Юбилейного моста по улице Ленина. Пока решается вопрос с финансированием работ, департамент транспорта мэрии составляет график закрытия движения транспорта.

Мост будет закрыт и для транспорта, и для пешеходов. В ходе ремонта рабочие демонтируют плиту в середине объекта, и берега Оми останутся вовсе без сообщения. В течение зимы будут заменены ветхие конструкции моста, а весной на проезжую часть уложат новое асфальтобетонное покрытие. По предварительным планам, движение транспорта восстановится в следующем мае.

Закрытие Юбилейного моста достаточно серьёзно осложнит движение транспорта в центральной части города. Примерно 55% транспорта с улицы Ленина переляжет на "плечи" улицы Гагарина, около 30% - на улицу Жукова. Всё остальное может проехать по левому берегу Иртыша - по Енисейской с выходом на Ленинградский мост, - прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции замдиректора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

Юбилейный мост сдан в эксплуатацию в 1967 году. В прошлом году омичи заметили расхождение мостовых плит, после чего объект осмотрели специалисты. Стоимость ремонтных работ оценивается в 338 млн руб. Финансирование должно обеспечить министерство строительства Омской области. Как отмечали в ведомстве, средства не будут перечислены, пока мэрия не предоставит положительное заключение госэкспертизы. Этот документ должен поступить 20 мая.