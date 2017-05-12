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Следователи: к ремонту дороги мемориальными плитами привела халатность кормиловских чиновников
Общество  •  12 мая 2017, 16:41, последнее обновление 12 мая 2017, 16:41  •  печать

Следователи: к ремонту дороги мемориальными плитами привела халатность кормиловских чиновников

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Силовики нашли мемориал, с которого были сняты плиты с именами участников Великой Отечественной войны, оказавшиеся позже в дорожной яме.

Как ранее писал "Омск Здесь", 9 мая жители Кормиловки обнаружили на дороге части разбитых мемориальных плит с именами участников Великой Отечественной войны. После того как об инциденте написали омские СМИ, началась проверка.

Данные мемориальные плиты были демонтированы в августе-сентябре 2016 года во время проведения работ по ремонту памятника "Мемориал памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", принадлежащего на праве собственности Кормиловскому городскому поселению, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

По мнению органов следствия, именно из-за халатности местных чиновников мемориальные плиты стали строительным материалом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность". Следователи осмотрели место, где хранились плиты после их снятия с мемориального комплекса. В данный момент расследование продолжается.

Теги  •  #Кормиловка #мемориальный камень #следственный комитет

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Комментарии
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Таис Афинская  •  12 мая 2017, 16:48

Это даже может быть трактовано не только как халатность - это халатное неуважение к государству и истории государства, сродни даже осквернению флага, например.

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