Отставленный глава Кормиловского района отказался от борьбы в суде
Политика  •  28 апреля 2017, 08:22, последнее обновление 28 апреля 2017, 09:36  •  печать

Отставленный глава Кормиловского района отказался от борьбы в суде

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Леонид Матиенко передумал оспаривать в суде отставку с поста главы Кормиловского района.

Бывший глава Кормиловского района Леонид Матиенко в ходе прошедшего накануне судебного заседания отозвал иски, оспаривавшие правомерность его отставки. Напомним, что по предложению губернатора Омской области Виктора Назарова совет депутатов Кормиловского района в начале апреля отправил Матиенко в отставку за неудовлетворительную работу и нарушения законодательства о гостайне.

В 2013 году Леонид Матиенко был избран на пост главы Кормиловского района при поддержке КПРФ. От отчётов о своей деятельности перед местным депутатским советом глава предпочитал скрываться на больничном. На следующей неделе кормиловские депутаты приступят к формированию конкурсной комиссии, которая займётся отбором кандидатов на пост руководителя района.

Теги  •  #Кормиловский район #Леонид Матиенко

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  28 апреля 2017, 09:59

Значит, фактически признал свою вину и понял тщетность попыток переиграть ситуацию.

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