Отставленный глава Кормиловского района отказался от борьбы в суде

Бывший глава Кормиловского района Леонид Матиенко в ходе прошедшего накануне судебного заседания отозвал иски, оспаривавшие правомерность его отставки. Напомним, что по предложению губернатора Омской области Виктора Назарова совет депутатов Кормиловского района в начале апреля отправил Матиенко в отставку за неудовлетворительную работу и нарушения законодательства о гостайне.

В 2013 году Леонид Матиенко был избран на пост главы Кормиловского района при поддержке КПРФ. От отчётов о своей деятельности перед местным депутатским советом глава предпочитал скрываться на больничном. На следующей неделе кормиловские депутаты приступят к формированию конкурсной комиссии, которая займётся отбором кандидатов на пост руководителя района.