В Омской области засыпали дорожные ямы табличками с именами погибших героев войны

9 мая в социальных сетях появились сообщения о том, что в Кормиловке дорожные ямы засыпали колотыми табличками с именами ветеранов Великой Отечественной войны. Такой странный ремонт был применён на улице Калинина районного центра.

Обнаруженная плита может быть частью кормиловского мемориала Победы, где высечено 2900 фамилий воинов, на которых были получены похоронки. Комплекс давно находится в запустении и нуждается в реставрации.

Как пояснили в Следственном комитете, по факту сообщений начата проверка.

- Будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также ответственные лица, действиям которых будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - добавили следователи.