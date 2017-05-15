На этой неделе Центральный округ Омска останется без горячей воды

АО "Омск РТС" производит гидравлические испытания тепловых сетей в летний период, в связи с чем произойдут плановые отключения горячего водоснабжения. Согласно графику предприятия, с 16 по 29 мая коммунальное благо исчезнет у потребителей ТЭЦ-5.

В зону отключения ГВС попадают проспект Карла Маркса, улицы Красный Путь, 10 лет Октября, 2-я Производственная, 20 лет РККА, Волочаевская, Звездова, Ленина, Лермонтова, Маршала Жукова, Омская, Орджоникидзе, Пушкина, Рабиновича, Тарская, Челюскинцев, Чкалова, Чокана Валиханова, а также Линии, Затонские и Северные. Отключение коснётся более 1400 жилых, учебных, медицинских и административных зданий. Полный поадресный список приведён ниже.

Напомним, что с этого года в микрорайоне "Релеро" срок отключения горячего водоснабжения сокращён до семи суток.