Летние отключения воды в трёх округах Омска сокращены до недели
Общество  •  27 апреля 2017, 10:59, последнее обновление 27 апреля 2017, 12:07  •  печать

Летние отключения воды в трёх округах Омска сокращены до недели

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Изменения коснутся только пяти микрорайонов.

Этим летом несколько жилых массивов Омска переводят на другие теплоисточники. Для горожан это означает сокращение срока ежегодного отключения горячей воды - с двух недель до одной.

В Советском округе переключат с ТЭЦ-5 на ТЭЦ-3 посёлок Аграрного института и Телецентра, а также элитный микрорайон "Старгород". На Левобережье к Кировской районной котельной подключают территорию в границах улиц Рокоссовского - Фугенфирова - Дианова - Лукашевича и микрорайон "Парковый". В Центральном округе на другую магистраль ТЭЦ-5 переключают посёлок "Релеро".

В целом, как сообщили в пресс-службе "Омск-РТС", изменения коснутся 174 жилых домов, 8 детских садов, 14 учебных заведений и 5 больниц. Кроме того, на один-два дня без горячей воды останутся ГБ № 1 им. Кабанова, БСМП-1, роддом № 6 и санаторий "Омский".

Теги  •  #вода #Кировский округ #Омск РТС #отключение #Советский округ #Центральный округ

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Комментарии
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Дмиртий Смирнов  •  27 апреля 2017, 14:14

Не знаю, как и привыкнуть к тому, что летом будет постоянно теплая вода. Ой…, балует нас администрация.

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Олег Конанов  •  27 апреля 2017, 12:14

Хорошая новость, уже надоели постоянные отключения. Стабильно несколько раз в месяц отключают.

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