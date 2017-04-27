Летние отключения воды в трёх округах Омска сокращены до недели

Этим летом несколько жилых массивов Омска переводят на другие теплоисточники. Для горожан это означает сокращение срока ежегодного отключения горячей воды - с двух недель до одной.

В Советском округе переключат с ТЭЦ-5 на ТЭЦ-3 посёлок Аграрного института и Телецентра, а также элитный микрорайон "Старгород". На Левобережье к Кировской районной котельной подключают территорию в границах улиц Рокоссовского - Фугенфирова - Дианова - Лукашевича и микрорайон "Парковый". В Центральном округе на другую магистраль ТЭЦ-5 переключают посёлок "Релеро".

В целом, как сообщили в пресс-службе "Омск-РТС", изменения коснутся 174 жилых домов, 8 детских садов, 14 учебных заведений и 5 больниц. Кроме того, на один-два дня без горячей воды останутся ГБ № 1 им. Кабанова, БСМП-1, роддом № 6 и санаторий "Омский".