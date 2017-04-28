Сезонные отключения воды начнутся в мае с городка Нефтяников
Общество  •  28 апреля 2017, 17:23  •  печать

Сезонные отключения воды начнутся в мае с городка Нефтяников

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Уже через две недели в Омске начнутся плановые отключения горячего водоснабжения.

ОАО "Омск РТС" составило график летнего отключения ГВС в домах омичей. В первую очередь коммунальное благо исчезнет в зданиях на проспекте Мира (мкр. Юбилейный), улицах Забайкальская, Попова и Пригородная, которые подключены к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5. Без горячей воды останутся 66 жилых домов, детский сад № 338, детской школе искусств № 12 и ещё четырёх образовательных учреждениях. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь. Отключение горячей воды в этих районах разбито на два этапа - с 14 по 18 мая и с 19 по 27 июля.

Далее отключение жилых микрорайонов от ГВС будет проводиться в следующем порядке: с 16 по 29 мая - подключённые к ТЭЦ-5, с 17 по 30 мая - к Кировской котельной, с 14 по 27 июня - ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, с 4 по 17 июля - ТЭЦ-3.

Теги  •  #вода #Омск РТС #отключение #Советский округ

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  28 апреля 2017, 18:59

А вот и они долгожданные недели без горячей воды, как хорошо что мы бойлер поставили дома

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