Сезонные отключения воды начнутся в мае с городка Нефтяников

ОАО "Омск РТС" составило график летнего отключения ГВС в домах омичей. В первую очередь коммунальное благо исчезнет в зданиях на проспекте Мира (мкр. Юбилейный), улицах Забайкальская, Попова и Пригородная, которые подключены к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5. Без горячей воды останутся 66 жилых домов, детский сад № 338, детской школе искусств № 12 и ещё четырёх образовательных учреждениях. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь. Отключение горячей воды в этих районах разбито на два этапа - с 14 по 18 мая и с 19 по 27 июля.

Далее отключение жилых микрорайонов от ГВС будет проводиться в следующем порядке: с 16 по 29 мая - подключённые к ТЭЦ-5, с 17 по 30 мая - к Кировской котельной, с 14 по 27 июня - ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, с 4 по 17 июля - ТЭЦ-3.