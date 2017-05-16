Лето-2017: график отключения горячей воды в Омске
Общество  •  16 мая 2017, 10:27, последнее обновление 16 мая 2017, 12:01  •  печать

Лето-2017: график отключения горячей воды в Омске

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На этой неделе в городе начались отключения горячего водоснабжения. Они продлятся до середины лета.

С середины мая АО "Омск РТС" традиционно начинает гидравлические испытания тепловых сетей, в связи с чем дома омичей отключают от ГВС. Горячую воду отключают на 14 дней, но в нескольких микрорайонах этот срок сокращён до недели. С этого года в число счастливчиков попали жители посёлков Аграрного института, Телецентра и "Релеро", микрорайонов "Старгород" и "Парковый", а также территории в границах улиц Рокоссовского - Фугенфирова - Дианова - Лукашевича.

Полный график отключения горячей воды и поадресные списки приведены ниже.

С 14 по 18 мая и с 19 по 27 июля - потребители ТЭЦ-4:

С 16 по 29 мая - потребители ТЭЦ-5:

С 17 по 30 мая - потребители Кировской районной котельной:

С 14 по 27 июня - потребители ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5:

С 4 по 17 июля - потребители ТЭЦ-3: 

Теги  •  #горячая вода #Кировский округ #отключение

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Комментарии
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Денис Колесников  •  16 мая 2017, 13:07

Летнее отключение горячей воды? Ну-ну, на днях снег выпал, а тут уже "летнее" отключение горячей воды :)

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Андрей Морозов  •  16 мая 2017, 11:36

2017 год, отключать воду

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