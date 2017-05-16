Лето-2017: график отключения горячей воды в Омске

На этой неделе в городе начались отключения горячего водоснабжения. Они продлятся до середины лета.

С середины мая АО "Омск РТС" традиционно начинает гидравлические испытания тепловых сетей, в связи с чем дома омичей отключают от ГВС. Горячую воду отключают на 14 дней, но в нескольких микрорайонах этот срок сокращён до недели. С этого года в число счастливчиков попали жители посёлков Аграрного института, Телецентра и "Релеро", микрорайонов "Старгород" и "Парковый", а также территории в границах улиц Рокоссовского - Фугенфирова - Дианова - Лукашевича.

Полный график отключения горячей воды и поадресные списки приведены ниже.

С 14 по 18 мая и с 19 по 27 июля - потребители ТЭЦ-4:

С 16 по 29 мая - потребители ТЭЦ-5:

С 17 по 30 мая - потребители Кировской районной котельной:

С 14 по 27 июня - потребители ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5:

С 4 по 17 июля - потребители ТЭЦ-3: