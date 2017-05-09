Омичи, пришедшие на парад, вытоптали газоны и клумбы

Сегодня на Соборной площади прошел ежегодный парад Победы. На праздничное зрелище собралось много людей. Однако, как оказалось, мест хватило не всем.

Пользователи соцсетей раскритиковали омичей, которые залезли на деревья, чтобы посмотреть парад. Кроме того, на снимках, опубликованных в паблике "ЧП Омск" видно, что этим все не ограничилось: патриотичные горожане вытоптали весь газон и клумбы, на которых только начали расти цветы.