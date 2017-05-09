Фестиваль 1200x90
Омичи, пришедшие на парад, вытоптали газоны и клумбы
Общество  •   9 мая 2017, 20:45, последнее обновление 9 мая 2017, 20:48  •  печать

Омичи, пришедшие на парад, вытоптали газоны и клумбы

Автор:

Омичи, захотевшие посмотреть праздничный парад, вытоптали клумбы и газоны, вызвав критику горожан в соцсетях.

Сегодня на Соборной площади прошел ежегодный парад Победы. На праздничное зрелище собралось много людей. Однако, как оказалось, мест хватило не всем.

 

Пользователи соцсетей раскритиковали омичей, которые залезли на деревья, чтобы посмотреть парад. Кроме того, на снимках, опубликованных в паблике "ЧП Омск" видно, что этим все не ограничилось: патриотичные горожане вытоптали весь газон и клумбы, на которых только начали расти цветы.

Теги  •  #9 мая #благоустройство #парад

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Дмитрий Смирнов  •  9 мая 2017, 21:21

А заборы на что ставятся?
И что там с мэром Омска, избрали?

Ответить
Persona Grata  •  10 мая 2017, 00:40

Теперь-то точно будут заборами огораживать клумбы и газоны с деревьями от диких людей.

Ответить
Последние новости
27-летняя омичка отдала 500 тысяч рублей пенсионерке-мошеннице  •  вчера, 17:50  •   2
Президент "Авангарда": "Главная цель - Кубок Гагарина"  •  вчера, 11:17  •   5
Омскую "Тепловую компанию" снова банкротят  •  вчера, 09:26  •   2  •  
Территорию омской "Галёрки" благоустроят за 3,5 миллиона рублей  •   8 мая 2017, 18:52  •   2
В Омске 20-летняя мошенница со стажем обманула школьницу  •   8 мая 2017, 15:11  •   5
В Омской области мужчина убил знакомую и попытался сжечь её голое тело  •   8 мая 2017, 12:20  •   6
Еще новости
Ввавилон 7 лет 240х400