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Омичам на параде Победы показали легендарный танк Т-34
Общество  •   9 мая 2017, 14:53, последнее обновление 9 мая 2017, 16:55  •  печать

Омичам на параде Победы показали легендарный танк Т-34

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Боевая машина возглавила колонну военной техники. По Соборной площади Омска танк времен Великой Отечественной войны проехал впервые.

Завершилось торжественное построение войск Омского гарнизона, посвящённое празднованию 72-й годовщины Победы над фашистской Германией. Традиционно на парад были приглашены главные герои – омские ветераны. Самой зрелищной частью, конечно, стал парад военной техники, возглавлял который легендарный танк Т-34 времён Великой Отечественной. По Соборной площади он проехал впервые.

Управляли машиной курсанты Омского автобронетанкового инженерного института. Экипаж боевой машины отбирался долго и тщательно. Все – отличники учёбы, боевой и стройподготовки, чьи прадеды прошли фронтовыми дорогами. Как признавались ребята, машиной, весом 26 тонн управлять оказалось не так-то легко. Но со своей задачей экипаж справился отлично, приведя в восторг тысячи омичей, собравшихся на парад.

   

Вслед за военной техникой маршем перед ветеранами прошли офицеры и солдаты воинских частей, дислоцирующихся на территории региона, воспитанники Кадетского корпуса, курсанты учебного центра ВДВ, Речного училища, спасатели МЧС, Омского автобронетанкового института, казаки.

   

Подарком фронтовикам от поколения, воспитанного победителями, стала песня "День Победы", исполненная солдатами Омского гарнизона.

 

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  9 мая 2017, 17:50

Отличный вариант придумали для парада, многие в живую на ходу Т-34 увидили впервые сегодня

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Денис Колесников  •  9 мая 2017, 16:36

Мда, Т-34 легендарный танк, до сих пор на ходу. Он актуален по своим боевым характеристикам даже в наши дни.

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