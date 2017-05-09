Омичам на параде Победы показали легендарный танк Т-34

Завершилось торжественное построение войск Омского гарнизона, посвящённое празднованию 72-й годовщины Победы над фашистской Германией. Традиционно на парад были приглашены главные герои – омские ветераны. Самой зрелищной частью, конечно, стал парад военной техники, возглавлял который легендарный танк Т-34 времён Великой Отечественной. По Соборной площади он проехал впервые.

Управляли машиной курсанты Омского автобронетанкового инженерного института. Экипаж боевой машины отбирался долго и тщательно. Все – отличники учёбы, боевой и стройподготовки, чьи прадеды прошли фронтовыми дорогами. Как признавались ребята, машиной, весом 26 тонн управлять оказалось не так-то легко. Но со своей задачей экипаж справился отлично, приведя в восторг тысячи омичей, собравшихся на парад.

Вслед за военной техникой маршем перед ветеранами прошли офицеры и солдаты воинских частей, дислоцирующихся на территории региона, воспитанники Кадетского корпуса, курсанты учебного центра ВДВ, Речного училища, спасатели МЧС, Омского автобронетанкового института, казаки.

Подарком фронтовикам от поколения, воспитанного победителями, стала песня "День Победы", исполненная солдатами Омского гарнизона.