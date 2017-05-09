"Бессмертный полк" собрал более 50 тысяч омичей

В этом году акция стала самой масштабной за все годы её существования.

По данным, озвученным региональным правительством, в акции "Бессмертный полк" участие приняли более 50 тысяч омичей. В прошлом году всероссийская акция собрала чуть более 30 тысяч жителей региона.

Добавим, в этом году шествие стартовало позже – в 14:00 от библиотеки Пушкина. Колонна шла по улице Ленина, на перекрёстке с улицей Масленникова сворачивала на Иртышскую набережную. Там, у дома № 10, участники шествия финишировали рядом со стилизованной военной машиной, где и начался праздничный митинг.