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"Бессмертный полк" собрал более 50 тысяч омичей
Общество  •   9 мая 2017, 15:57, последнее обновление 9 мая 2017, 17:06  •  печать

"Бессмертный полк" собрал более 50 тысяч омичей

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В этом году акция стала самой масштабной за все годы её существования.

По данным, озвученным региональным правительством, в акции "Бессмертный полк" участие приняли более 50 тысяч омичей. В прошлом году всероссийская акция собрала чуть более 30 тысяч жителей региона.

Добавим, в этом году шествие стартовало позже – в 14:00 от библиотеки Пушкина. Колонна шла по улице Ленина, на перекрёстке с улицей Масленникова сворачивала на Иртышскую набережную. Там, у дома № 10, участники шествия финишировали рядом со стилизованной военной машиной, где и начался праздничный митинг.

Теги  •  #9 мая #Бессмертный полк

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Комментарии
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Злата Маркова  •  9 мая 2017, 16:14

Приятно, что с каждым годом акция собирает все больше людей. Наверняка эта цифра в следующем году еще вырастет.

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