Со слезами на глазах: как в Омске встречают День Победы

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9 мая 2017, вторник, 18:08
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Виолончелист Кирилл Родин дал концерт в Омске
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В Омске начался II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета
52
В Омске открылась выставка Никаса Сафронова
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Улыбки и мускулы. Омск собрал бодибилдеров со всей Сибири
45
В Омске прошёл митинг в честь воссоединения Крыма с Россией
25
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