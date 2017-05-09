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В Омске открылся Пост № 1 у Вечного огня
Общество  •   9 мая 2017, 13:42, последнее обновление 9 мая 2017, 16:04  •  печать

В Омске открылся Пост № 1 у Вечного огня

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Начиная с 9 мая в дни всех государственных праздников вахту памяти у Поста № 1, открытого в парке Победы, будет нести почётный караул. В его состав войдут старшеклассники, кадеты, военнослужащие.

Сегодня в парке им. 30-летия Победы открыт Пост № 1. Торжественная церемония открытия прошла с участием руководства региона, ветеранов, тружеников тыла, военнослужащих Омского гарнизона. Собравшиеся почтили память защитников Отечества минутой молчания. Церемониал завершился троекратным ружейным залпом.

Отныне в дни государственных праздников и памятных дат в истории страны вахту памяти у Вечного огня в парке Победы будет нести почётный караул из числа старшеклассников, кадетов, представителей патриотических организаций и омских военнослужащих.

Теги  •  #9 мая #Вечный огонь #Парк Победы

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Комментарии
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Александр Божежар  •  9 мая 2017, 17:36

Вполне понятное действие, вообще в качестве патриотической пропаганды стоит водить школьников, но и так хорошо.

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Сергей Кузнецов  •  9 мая 2017, 15:11

Ветеранов то почти не осталось. В основном это " приравненные к ним лица".

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