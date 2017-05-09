В Омске открылся Пост № 1 у Вечного огня

Начиная с 9 мая в дни всех государственных праздников вахту памяти у Поста № 1, открытого в парке Победы, будет нести почётный караул. В его состав войдут старшеклассники, кадеты, военнослужащие.

Сегодня в парке им. 30-летия Победы открыт Пост № 1. Торжественная церемония открытия прошла с участием руководства региона, ветеранов, тружеников тыла, военнослужащих Омского гарнизона. Собравшиеся почтили память защитников Отечества минутой молчания. Церемониал завершился троекратным ружейным залпом.

Отныне в дни государственных праздников и памятных дат в истории страны вахту памяти у Вечного огня в парке Победы будет нести почётный караул из числа старшеклассников, кадетов, представителей патриотических организаций и омских военнослужащих.