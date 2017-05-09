В Омске открылся Пост № 1 у Вечного огня

Сегодня в парке им. 30-летия Победы открыт Пост № 1. Торжественная церемония открытия прошла с участием руководства региона, ветеранов, тружеников тыла, военнослужащих Омского гарнизона. Собравшиеся почтили память защитников Отечества минутой молчания. Церемониал завершился троекратным ружейным залпом.
Отныне в дни государственных праздников и памятных дат в истории страны вахту памяти у Вечного огня в парке Победы будет нести почётный караул из числа старшеклассников, кадетов, представителей патриотических организаций и омских военнослужащих.
Вполне понятное действие, вообще в качестве патриотической пропаганды стоит водить школьников, но и так хорошо.
Ветеранов то почти не осталось. В основном это " приравненные к ним лица".