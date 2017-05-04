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В Омске на 15 млн рублей благоустроят микрорайон "Новоалександровский"
Общество  •   4 мая 2017, 13:15, последнее обновление 4 мая 2017, 13:41  •  печать

В Омске на 15 млн рублей благоустроят микрорайон "Новоалександровский"

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В микрорайоне "Новоалександровский" отремонтируют дорогу, обустроят тротуары и проведут уличное освещение.

ТГК-11 выделит 15 млн рублей на благоустройство микрорайона "Новоалександровский". В перечень запланированных работ включены монтаж уличного освещения, проектные работы, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и устройство тротуара на улице Новоалександровская с обустройством остановок общественного транспорта. Деньги предприятие выделит в рамках соглашения с мэрией Омска. 

Подобных соглашений, подписанных администрацией города с крупными бизнес-компаниями, промышленными предприятиями, насчитывается уже более 20. В рамках достигнутых договорённостей обустраиваются скверы, строятся тротуары, решаются вопросы создания комфортной городской среды, - заявила директор департамента городской экономической политики Ольга Парфёнова.

В составлении перечня объектов благоустройства приняли участие жители микрорайона. Они указали наиболее проблемные точки на территории "Новоалександровского", входящего в состав Советского административного округа.

Теги  •  #благоустройство #ТГК-11

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