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Через систему ГЛОНАСС омичи будут следить за автобусами
Общество  •   4 мая 2017, 15:00, последнее обновление 4 мая 2017, 15:01  •  печать

Через систему ГЛОНАСС омичи будут следить за автобусами

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В Омске запускается мобильное приложение, которое позволит пассажирам следить за перемещением общественного транспорта в реальном времени по GPS и ГЛОНАСС.

Департамент транспорта администрации Омска и МП "Пассажирсервис" запускают мобильное приложение "Hubb: городской транспорт". С его помощью можно оперативно определить, где пассажир находится, и узнать о ближайших остановках. В режиме онлайн отобразится городской транспорт, маршруты которого проходят через конкретную остановку, и будет указано точное время прибытия ожидаемого автобуса.

Горожане также смогут сохранять в своём телефоне всю информацию о необходимых маршрутах. Приложение учитывает все изменения маршрутов в праздничные и выходные дни. Пользование услугами приложения бесплатное.

В профильном департаменте отмечают, что портал информирования пассажиров http://bus-55.ru с устройств с операционной системой iOS омичи просматривали более 5000 раз за год. Теперь для быстрого доступа к информации пользователи могут установить на свое мобильное устройство новое приложение. Для его работы требуется iOS 9.0 или более поздняя версия. Приложение совместимо с iPhone, iPad и iPodtouch.

Теги  •  #ГЛОНАСС #мобильное приложение #общественный транспорт

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