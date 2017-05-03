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Кривую дорожную разметку на улице Масленникова переделали
Общество  •   3 мая 2017, 09:46, последнее обновление 3 мая 2017, 10:21  •  печать

Кривую дорожную разметку на улице Масленникова переделали

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В центре Омска исправили неправильно нанесённую на магистраль разметку.

Накануне в соцсетях появились фотографии свежей дорожной разметки по улице Масленникова. Омичей возмутило "исчезновение" двух полос: на пересечении с проспектом Карла Маркса их ещё пять, а до перекрёстка с улицей Пушкина доходят лишь три. Кроме того, крайние полосы проезжей части постепенно сходят на нет.

 

В мэрии Омска заявили, что разметка будет переделана, так как она создаёт потенциально аварийную ситуацию. Подрядчик свою ошибку признал, и к вечеру на участке работала бригада дорожников, сообщает телеканал "Продвижение". За ночь все ошибочные линии были убраны и нанесены новые.

Добавим, что нанесение дорожной разметки в Омске началось в конце апреля с установлением тёплой и сухой погоды. В первую очередь новые линии и зебры появились на центральных магистралях. Всего в текущем году выделяется 9,5 млн руб. на нанесение около 65 тыс. кв. м дорожной разметки.

Теги  •  #дороги #дорожная разметка #улица Масленникова

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  3 мая 2017, 10:27

Такие шутки нужно делать было первого апреля ) а не сейчас, оперативно исправили молодцы, кто только сумел нарисовать то такое схождение интересно, в каком он был состоянии )

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