Кривую дорожную разметку на улице Масленникова переделали

Накануне в соцсетях появились фотографии свежей дорожной разметки по улице Масленникова. Омичей возмутило "исчезновение" двух полос: на пересечении с проспектом Карла Маркса их ещё пять, а до перекрёстка с улицей Пушкина доходят лишь три. Кроме того, крайние полосы проезжей части постепенно сходят на нет.

В мэрии Омска заявили, что разметка будет переделана, так как она создаёт потенциально аварийную ситуацию. Подрядчик свою ошибку признал, и к вечеру на участке работала бригада дорожников, сообщает телеканал "Продвижение". За ночь все ошибочные линии были убраны и нанесены новые.

Добавим, что нанесение дорожной разметки в Омске началось в конце апреля с установлением тёплой и сухой погоды. В первую очередь новые линии и зебры появились на центральных магистралях. Всего в текущем году выделяется 9,5 млн руб. на нанесение около 65 тыс. кв. м дорожной разметки.