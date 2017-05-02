В Омске из-за репетиции парада Победы перекроют центр города

5 мая городские власти ограничат движение всех видов транспорта по центральным магистралям города. Центр Омска не будет доступен для автолюбителей и в День Победы.

Как сообщают в мэрии Омска, в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Омске 5 и 9 мая на ряде городских дорог временно и частично будет ограничено движение всех видов транспорта, а также запрещена парковка автотранспорта.

5 мая с 19:00 до 23:30 для проведения тренировки торжественного построения войск Омского местного гарнизона ограничат движение на улицах Ленина (на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь), в Банковском переулке (на участке от улицы Певцова до Соборной площади), улице Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до улицы Красина), Тарской (на участке от улицы Ленина до улицы Красина).

Масштабное перекрытие омских дорог произойдёт 9 мая. Для проведения церемонии возложения гирлянд и цветов к памятникам Карбышеву и Жукову с 09:00 до 11:00 ограничат движение по улице Маршала Жукова (на участке от улицы 10 лет Октября до улицы Лермонтова.

Также в этот день с 08:00 до 13:00 будут перекрыты:

- улица Красный Путь (на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной);

- улица Орджоникидзе (на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной);

- улица Чапаева (на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь);

- улица Коммунистическая (на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь);

- улица Интернациональная (на участке от улицы Герцена до улицы Красный Путь);

- улица Ленина (на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь);

- Банковский переулок (на участке от улицы Певцова до Соборной площади);

- улица Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до улицы Красина);

- улица Тарская (на участке от улицы Ленина до улицы Красина).

Как подчеркивают специалисты, это связано с проведением торжественного построения войск Омского гарнизона.