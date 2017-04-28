Эксперты назвали причины разрушения омских дорог
Общество  •  28 апреля 2017, 14:13, последнее обновление 28 апреля 2017, 15:21  •  печать

Эксперты назвали причины разрушения омских дорог

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Основных причин, как выясняется, несколько. Это - нарушение технологических режимов укладки асфальта, экономия на битуме и использование некачественного щебня.

Эксперты, проводившие исследование образцов асфальта, взятого с улиц 70 лет Октября, проспектов Мира и Космического, назвали причины, по которым дорожное покрытие на этих улицах начало разрушаться. Правда, чиновники к этому явлению предпочитают применять другой термин - "шелушение асфальта". Специалисты лаборатории "Инновационного технического центра" (г. Москва) и научно-исследовательского центра "Газпром нефти" (г. Рязань) пришли к выводу о том, что при производстве асфальтобетона использован некачественный щебень, значительно снижены нормы содержания битумных материалов, а также нарушены технологические режимы укладки и уплотнения верхнего слоя дорожного полотна.

- Результаты испытаний этих образцов наглядно демонстрируют, что уложенный асфальтобетон не имеет стабильности по технологическим показателям (коэффициент уплотнения и водонасыщение), что может говорить о возможном нарушении технологии укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси, а полученные фактические физико-механические показатели в ряде случаев имеют отклонения от нормативных требований ГОСТа, предъявленных к асфальтобетонной смеси. Совокупность этих фактов могла стать одной из возможных причин разрушения дорожного покрытия, - отметил генеральный директор "Инновационного технического центра" Денис Оверин.

Теги  •  #асфальт #дороги #ремонт

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Комментарии
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Анастасия Лып  •  28 апреля 2017, 16:39

Почему так происходет???По нормальному не могут отнестись к вложению.Экономят на всём чём только можно))))

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Елена Соколова  •  28 апреля 2017, 14:59

За корректным изложением причин разрушения - воровство и разгильдяйство,

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Олег Конанов  •  28 апреля 2017, 15:04

А что, разве бывает по-другому? Естественно, что экономил на всем. Плюс, еще и укладывали абы как.

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Юля Пучкова  •  28 апреля 2017, 16:36

Думаю эксперты никого не удивили своими выводами. Всем и так известны причины того, что новый асфальт держится на дороге от силы один сезон. Это еще в лучшем случае, и здесь не нужно быть экспертом.

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