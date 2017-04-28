Эксперты назвали причины разрушения омских дорог

Эксперты, проводившие исследование образцов асфальта, взятого с улиц 70 лет Октября, проспектов Мира и Космического, назвали причины, по которым дорожное покрытие на этих улицах начало разрушаться. Правда, чиновники к этому явлению предпочитают применять другой термин - "шелушение асфальта". Специалисты лаборатории "Инновационного технического центра" (г. Москва) и научно-исследовательского центра "Газпром нефти" (г. Рязань) пришли к выводу о том, что при производстве асфальтобетона использован некачественный щебень, значительно снижены нормы содержания битумных материалов, а также нарушены технологические режимы укладки и уплотнения верхнего слоя дорожного полотна.

- Результаты испытаний этих образцов наглядно демонстрируют, что уложенный асфальтобетон не имеет стабильности по технологическим показателям (коэффициент уплотнения и водонасыщение), что может говорить о возможном нарушении технологии укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси, а полученные фактические физико-механические показатели в ряде случаев имеют отклонения от нормативных требований ГОСТа, предъявленных к асфальтобетонной смеси. Совокупность этих фактов могла стать одной из возможных причин разрушения дорожного покрытия, - отметил генеральный директор "Инновационного технического центра" Денис Оверин.