На дорогах Омска появятся новые светофоры

Департамент транспорта мэрии Омска заключил контракты на монтаж новых светофорных объектов на улично-дорожной сети города. Их строительство начнётся в середине мая и завершится до конца июня.
Как сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в департаменте, светофоры появятся на перекрёстках улиц Куйбышева - Лермонтова, Дианова - Комкова, Химиков - 4-я Поселковая - ХХ Партсъезда, а также около остановок общественного транспорта "Радиостанция" на проспекте Мира и "Поликлиника № 4" на проспекте Академика Королёва.
Современный панели намного удобнее и видней в условиях дневного и ночного времени плюс ещё и могут регулироваться там где нужно на задержки для завершений поворотов
Расширение сети светофорных объектов радует, уверен, что оно поможет сократить количество ДТП на дорогах.
К новым светофорам хорошо бы еще и новые дороги, а не "ямочный ремонт"!
Это точно...., лучше бы, сначала сделали качественный ремонт дорог, а не отмывание денег... А потом, и светофоры ставили..
Будем как всегда надеяться на лучшее, сначала светофоры и знаки, а уж потом, может быть и новые дороги.