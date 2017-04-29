На дорогах Омска появятся новые светофоры

Пять светофорных объектов будут установлены в центре города, Нефтяниках и на Левом берегу.

Департамент транспорта мэрии Омска заключил контракты на монтаж новых светофорных объектов на улично-дорожной сети города. Их строительство начнётся в середине мая и завершится до конца июня.

Как сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в департаменте, светофоры появятся на перекрёстках улиц Куйбышева - Лермонтова, Дианова - Комкова, Химиков - 4-я Поселковая - ХХ Партсъезда, а также около остановок общественного транспорта "Радиостанция" на проспекте Мира и "Поликлиника № 4" на проспекте Академика Королёва.