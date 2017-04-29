На дорогах Омска появятся новые светофоры
Общество  •  29 апреля 2017, 11:58  •  печать

На дорогах Омска появятся новые светофоры

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Пять светофорных объектов будут установлены в центре города, Нефтяниках и на Левом берегу.

Департамент транспорта мэрии Омска заключил контракты на монтаж новых светофорных объектов на улично-дорожной сети города. Их строительство начнётся в середине мая и завершится до конца июня.

Как сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в департаменте, светофоры появятся на перекрёстках улиц Куйбышева - Лермонтова, Дианова - Комкова, Химиков - 4-я Поселковая - ХХ Партсъезда, а также около остановок общественного транспорта "Радиостанция" на проспекте Мира и "Поликлиника № 4" на проспекте Академика Королёва.

Теги  •  #департамент транспорта #дороги #светофор

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  29 апреля 2017, 14:31

Современный панели намного удобнее и видней в условиях дневного и ночного времени плюс ещё и могут регулироваться там где нужно на задержки для завершений поворотов

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Владимир Семенов  •  29 апреля 2017, 14:10

Расширение сети светофорных объектов радует, уверен, что оно поможет сократить количество ДТП на дорогах.

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Сергей Кузнецов  •  29 апреля 2017, 12:11

К новым светофорам хорошо бы еще и новые дороги, а не "ямочный ремонт"!

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Оксана Терентьева  •  29 апреля 2017, 14:30

Это точно...., лучше бы, сначала сделали качественный ремонт дорог, а не отмывание денег... А потом, и светофоры ставили..

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Sergey Germantsev  •  29 апреля 2017, 13:37

Будем как всегда надеяться на лучшее, сначала светофоры и знаки, а уж потом, может быть и новые дороги.

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