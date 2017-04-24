В Омске начали раздавать георгиевские ленточки

С 24 апреля волонтёры раздадут горожанам георгиевские ленточки в нескольких точках города: 24 апреля у КРЦ "Кристалл", 26 апреля - у кинотеатра "Маяковский", 28 апреля - на Театральной площади и 30 апреля - на остановке "Голубой огонёк". Во все дни раздача символов Победы начнётся в 15:00.

Любой желающий может получить георгиевскую ленточку и листовку с инструкцией, которая расскажет, как правильно повязать ее, - пояснила исполнительный директор общественного движения "Волонтеры Победы" Анна Анохина. - Также на обороте листовки будет содержаться информация об истории создания ленты. Всего мы планируем раздать 40 тысяч лент.

По информации регионального Минспорта, акция продлится до 8 мая. А в День Победы её можно будет получить на шествии "Бессмертного полка". Отметим, что "Георгиевская лента" проводится в России ежегодно, начиная с 2005 года. Акция проходит в преддверии 9 Мая.