Определён график работы омских больниц в праздники
Общество  •  28 апреля 2017, 17:37, последнее обновление 28 апреля 2017, 17:42  •  печать

Определён график работы омских больниц в праздники

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Региональный Минздрав опубликовал график работы поликлиник и больниц в праздничные дни.

В выходные и праздничные дни - с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая - медучреждения, оказывающие скорую и специализированную медицинскую помощь в условиях стационара, будут работать в обычном режиме.

График работы во взрослых амбулаторных учреждениях следующий:

- вызовы в регистратуре принимаются с 9:00 до 14:00;

- обслуживание пациентов на дому - с 9:00 до 15:30;

- приём пациентов дежурными врачами-терапевтами участковыми - с 9:00 до 14:00.

Работа детских поликлиник:

- вызовы в регистратуре принимаются с 9:00 до 14:00;

- обслуживание пациентов на дому - с 9:00 до 15:30;

- приём пациентов дежурными врачами-педиатрами участковыми - с 9:00 до 14:00.

Учреждения, оказывающие первичную помощь по профилю "акушерство и гинекология" будет принимать пациентов 8 мая с 9.00 часов до 14.00 часов.

Неотложную стоматологическую помощь как взрослому, так и ребёнку можно получить в Городской клинической стоматологической поликлинике № 1 (ул. Волочаевская, д. 21а) с 15:00 до 8:00. С 9:00 до 15:00 будут работать дежурные стоматологические поликлиники всех административных округов Омска.

Теги  •  #больница #майские праздники #работа

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