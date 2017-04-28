Накануне Первомая в Омской области ждут снег и заморозки
Общество  •  28 апреля 2017, 14:57, последнее обновление 28 апреля 2017, 15:18  •  печать

Накануне Первомая в Омской области ждут снег и заморозки

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К началу следующего месяца погода в регионе ухудшится. Возможны мокрый снег и температура воздуха ниже нуля.

В эти выходные в Омской области произойдёт резкое похолодание. В субботу, 29 апреля, температура воздуха составит +13...+18°C, под влиянием фронтальной зоны местами по региону выпадет дождь, возможен сильный порывистый ветер. В воскресенье днём температура воздуха будет уже не выше +6...+11°C. 

Холодный воздух, опускаясь с севера, будет способствовать усилению ветра, понижению температуры воздуха, по северу области пройдут осадки в виде мокрого снега, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

На 1 мая синоптики дают неутешительный прогноз. В ночь на понедельник ожидаются заморозки 0...-5°C, днём не более +13 градусов, будет ветрено, пройдёт небольшой дождь. Потепление ожидается после смены северных и северо-западных воздушных потоков на западные.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  28 апреля 2017, 15:47

Вот так погодный сюрприз на майские праздники, особенно перспектива мокрого снега порадовала читая прогноз )

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