Накануне Первомая в Омской области ждут снег и заморозки

К началу следующего месяца погода в регионе ухудшится. Возможны мокрый снег и температура воздуха ниже нуля.

В эти выходные в Омской области произойдёт резкое похолодание. В субботу, 29 апреля, температура воздуха составит +13...+18°C, под влиянием фронтальной зоны местами по региону выпадет дождь, возможен сильный порывистый ветер. В воскресенье днём температура воздуха будет уже не выше +6...+11°C.

Холодный воздух, опускаясь с севера, будет способствовать усилению ветра, понижению температуры воздуха, по северу области пройдут осадки в виде мокрого снега, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

На 1 мая синоптики дают неутешительный прогноз. В ночь на понедельник ожидаются заморозки 0...-5°C, днём не более +13 градусов, будет ветрено, пройдёт небольшой дождь. Потепление ожидается после смены северных и северо-западных воздушных потоков на западные.