Первые фонтаны заработают в Омске уже сегодня

Как сообщили в пресс-службе мэрии, гидроустановки в центре города будут включены во второй половине дня. При этом ранее сообщалось, что фонтаны начнут работать только в мае.
Впереди праздник Первомая, несколько выходных дней, поэтому принято решение расконсервировать два фонтана на улице Валиханова и подключить их к водоснабжению 28 апреля, - пояснила директор БУ "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" Галины Зурнаджан.
Фонтаны на улице Валиханова хорошо пережили зиму, никаких повреждений в системе за время консервации не произошло.
Остальные городские фонтаны начнут включать с 1 мая. Все гидроустановки должны заработать к 9 мая.
Несколько дней ничего не решают. Если фонтаны в хорошем состоянии, то пусть работают.