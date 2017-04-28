Первые фонтаны заработают в Омске уже сегодня

К вечеру будут функционировать все фонтаны на улице Чокана Валиханова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, гидроустановки в центре города будут включены во второй половине дня. При этом ранее сообщалось, что фонтаны начнут работать только в мае.

Впереди праздник Первомая, несколько выходных дней, поэтому принято решение расконсервировать два фонтана на улице Валиханова и подключить их к водоснабжению 28 апреля, - пояснила директор БУ "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" Галины Зурнаджан.

Фонтаны на улице Валиханова хорошо пережили зиму, никаких повреждений в системе за время консервации не произошло.

Остальные городские фонтаны начнут включать с 1 мая. Все гидроустановки должны заработать к 9 мая.