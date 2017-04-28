В Омске 1 мая закроют для транспорта центральные улицы города

Для проведения 1 мая демонстрации и митингов, организуемых рядом общественных организаций и политических партий, в центре города будет временно ограничено движение всех видов транспорта. В первый майский день с 07:30 до 12:30 будут перекрыты:
- улица Ленина (на участке от улицы Лермонтова до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь и Ильинскую горку возле памятника В. И. Ленину);
- Банковский переулок (на участке от улицы Певцова до Соборной площади);
- улица Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до улицы Красина);
- улица Тарская (на участке от улицы Ленина до улицы Красина);
- улица Герцена (на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая площадь Победы);
- улица Партизанская (на участке от улицы Ленина до улицы Некрасова);
- улица Щербанёва (на участке от улицы Ленина до улицы Бударина);
- улица Думская (на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина);
- улица Лермонтова (на участке от проспекта Карла Маркса до площади Бухгольца, включая площадь Бухгольца);
- улица Броз Тито.
Накануне торжественных митингов и шествий - 30 апреля с 20:00 городские власти запретят парковку всех видов транспорта в местах проведения демонстраций и митингов. Парковочные места будут открыты сразу после окончания мероприятий.
Кроме того, внесены изменения в схемы движения общественного транспорта:
- движение автобусов маршрута № 73 "Пос. Чкаловский - ул. Стрельникова" с улицы Красный Путь будет направлено по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту Карла Маркса, улице Маяковского, далее - по утверждённой схеме;
- движение автобусов маршрутов № 94 "Ул. Крупской - микрорайон "Первокирпичный" (микрорайон "Загородный)", № 500 "ООО "Лента" - ДСК-2", № 503 "СТЦ "МЕГА" - микрорайон "Загородный" в направлении посёлка Амурский с моста имени 60-летия Победы будет организовано по улицам Фрунзе, Герцена, далее - по утверждённым схемам.