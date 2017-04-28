В Омске 1 мая закроют для транспорта центральные улицы города

В первый майский день движение всех видов транспорта будет прекращено с 07:30 на отдельных участках центральных магистралей города. Кроме того, в местах проведения демонстраций и митингов запретят парковку.

Для проведения 1 мая демонстрации и митингов, организуемых рядом общественных организаций и политических партий, в центре города будет временно ограничено движение всех видов транспорта. В первый майский день с 07:30 до 12:30 будут перекрыты:

- улица Ленина (на участке от улицы Лермонтова до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь и Ильинскую горку возле памятника В. И. Ленину);

- Банковский переулок (на участке от улицы Певцова до Соборной площади);

- улица Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до улицы Красина);

- улица Тарская (на участке от улицы Ленина до улицы Красина);

- улица Герцена (на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая площадь Победы);

- улица Партизанская (на участке от улицы Ленина до улицы Некрасова);

- улица Щербанёва (на участке от улицы Ленина до улицы Бударина);

- улица Думская (на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина);

- улица Лермонтова (на участке от проспекта Карла Маркса до площади Бухгольца, включая площадь Бухгольца);

- улица Броз Тито.

Накануне торжественных митингов и шествий - 30 апреля с 20:00 городские власти запретят парковку всех видов транспорта в местах проведения демонстраций и митингов. Парковочные места будут открыты сразу после окончания мероприятий.

Кроме того, внесены изменения в схемы движения общественного транспорта:

- движение автобусов маршрута № 73 "Пос. Чкаловский - ул. Стрельникова" с улицы Красный Путь будет направлено по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту Карла Маркса, улице Маяковского, далее - по утверждённой схеме;

- движение автобусов маршрутов № 94 "Ул. Крупской - микрорайон "Первокирпичный" (микрорайон "Загородный)", № 500 "ООО "Лента" - ДСК-2", № 503 "СТЦ "МЕГА" - микрорайон "Загородный" в направлении посёлка Амурский с моста имени 60-летия Победы будет организовано по улицам Фрунзе, Герцена, далее - по утверждённым схемам.