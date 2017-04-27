Начало капремонта Юбилейного моста запланировали на август
Общество  •  27 апреля 2017, 12:32, последнее обновление 27 апреля 2017, 13:46  •  печать

Начало капремонта Юбилейного моста запланировали на август

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Специалисты готовы начать ремонт моста в центре Омска уже этим летом.

Городская администрация определилась со списком работ, которые необходимо провести на Юбилейном мосту. В ходе капитального ремонта произведут замену пролётного строения, пешеходных консолей, ограждений, опор контактной сети и наружного освещения, а также переложат часть инженерных сетей. Проект капремонта сейчас проходит госэкспертизу.

В мае мы надеемся получить положительное заключение, и при должном финансировании в мае может быть уже объявлен аукцион на поиск подрядчика. В самом лучшем случае в августе мы уже выйдем на объект, - прокомментировал замдиректора департамента строительства Сергей Жуков.

По предварительным оценкам, работы займут 13 месяцев. Срок будет уточнён после утверждения проекта. Стоимость работ оценивается в 338 млн руб.

Юбилейный мост построен в 1965-1967 годах к 50-летию Октябрьской революции. В прошлом году омичи заметили, что две консоли, из которых состоит объект, расходятся. Обследование моста показало, что его техническое состояние неудовлетворительное.

Теги  •  #департамент строительства #капремонт #Сергей Жуков #Юбилейный мост

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