Все районы Омской области получат субсидии на восстановление сельских дорог
Общество  •  26 апреля 2017, 11:30  •  печать

Все районы Омской области получат субсидии на восстановление сельских дорог

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Правительство Омской области распределило 570 млн рублей на ремонт и реконструкцию автодорог местного значения.

В Омской области 350 млн рублей будет направлено на восстановление более 160 местных автодорог. По 10 млн рублей получат все районы Омской области. Будут отремонтированы проблемные дороги в райцентрах, селах и деревнях.

В Азовском районе приведут в порядок дороги в сёлах Берёзовка, Александровка и Звонарёв Кут. В Черлакском районе предстоит отремонтировать четыре дорожных объекта, в Тюкалинском районе - пять, в Таврическом - три, в Седельниково планируют восстановить улицы райцентра. Договоры с подрядчиками после проведения торгов будут заключены уже в июне.

Ещё 220 млн рублей будут направлены на завершение реконструкции пяти подъездных дорог к сельским населённым пунктам. Это подъезды к аулу Тулумбай в Азовском районе (40,8 млн рублей), к деревне 18-й Партсъезд в Омском районе (57 млн рублей), деревне Евсюки в Исилькульском районе (1,3 млн рублей), подъезд к СНТ "Яблонька" в Омском районе (9,1 млн рублей), посёлку Пятилетка в Тарском районе (2,3 млн рублей). Предусмотрены субсидии на строительство улично-дорожной сети и восстановление подъездных путей к строящимся микрорайонам в селе Чекрушево Тарского района (42,3 млн рублей), селе Знаменское (13 млн рублей) и в городе Калачинске (52,5 млн рублей).

Теги  •  #дороги #правительство Омской области

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