Самолёт с Мединским и Неверовым не смог вылететь из Омска из-за сигнала о поломке

Спецборт с участниками форума "Единой России" задержался в Омском аэропорту. Вылет был отложен из-за сработавшей сигнализации.

Сегодня вечером, 25 апреля, из Омска Москву вылетели участники культурного форума и пленарного заседания партии "Единая Россия". Однако при взлёте спецборт Ту-214 лётного отряда "Россия" резко затормозил. Известно, что сработал датчик, сообщивший о неплотно закрытой двери. "Сигнализация сработала ложно", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

На борту задержанного самолёта находились министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по культуре, режиссёр Станислав Говорухин, участники форума, федеральные журналисты. Они вылетели из Омска с опозданием в полчаса.