Самолёт с Мединским и Неверовым не смог вылететь из Омска из-за сигнала о поломке
Общество  •  25 апреля 2017, 21:11, последнее обновление 25 апреля 2017, 21:20  •  печать

Самолёт с Мединским и Неверовым не смог вылететь из Омска из-за сигнала о поломке

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Спецборт с участниками форума "Единой России" задержался в Омском аэропорту. Вылет был отложен из-за сработавшей сигнализации.

Сегодня вечером, 25 апреля, из Омска Москву вылетели участники культурного форума и пленарного заседания партии "Единая Россия". Однако при взлёте спецборт Ту-214 лётного отряда "Россия" резко затормозил. Известно, что сработал датчик, сообщивший о неплотно закрытой двери. "Сигнализация сработала ложно", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

На борту задержанного самолёта находились министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по культуре, режиссёр Станислав Говорухин, участники форума, федеральные журналисты. Они вылетели из Омска с опозданием в полчаса. 

Теги  •  #Владимир Мединский #Единая Россия #самолет #Сергей Неверов

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