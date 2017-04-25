Медведев: Лишь 40 % региональных дорог соответствуют нормативам

Премьер-министр России, прибывший сегодня с визитом в Омск, ситуацию с ремонтом дорог в регионе считает далёкой от идеальной.

Сегодня, 25 апреля, в региональном правительстве прошло совещание с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева. Его темой стал один из самых наболевших для всех регионов вопрос ремонта дорог.

- Ситуация и в стране, и в Омской области, мягко говоря, далека от идеальной. Если федеральные трассы нам более 70 % удалось привести в нормативное состояние (это движение, которое наметилось в последние годы), то по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40 % соответствуют эксплуатационным требованиям, - цитирует главу кабинета министров ТАСС.

Оценить состояние омских дорог Медведеву удалось лично. За рулём своего "Мерседеса" он проехал по городу вместе с губернатором Виктором Назаровым. Заметим, что в прошлый визит, в 2015 году, премьер также побывал в качестве автолюбителя, проехав по центру Омска.

- До 28 апреля рассчитываем подписать первые контракты с подрядчиками на ремонт дорог. До 30 сентября полностью реализуем средства дорожного фонда. Также планируем отремонтировать 300 тысяч квадратных метров дворов и подъездов к ним в рамках проекта благоустройства, - отчитался перед премьер-министром Виктор Назаров.

- Нужно не деньги осваивать, а работы качественно выполнять и в срок, - строго добавил глава федерального правительства.

Отметим, объём дорожного фонда Омской области на 2017 год превысил 7 млрд руб. Из этой суммы более 2 млрд руб. предоставят муниципалитетам в качестве субсидий, более 1,7 млрд руб. пойдут на мероприятия по содержанию региональной дорожной сети, свыше 1 млрд руб. - на строительство и реконструкцию дорог и порядка 1,5 млрд руб. - на текущий и капитальный ремонт магистралей.