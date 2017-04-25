LIVE: Пленарное заседание форума "Единой России" в Омске

17:09 Дмитрий Медведев: "Мне кажется, это было не бесполезно. Форум объявляется закрытым". Звучит гимн России.

17:08 Форум единогласно голосует за.

17:07 Дмитрий Медведев предлагает принять резолюцию форума: "Не сомневайтесь, что если резолюция будет принята, то она станет поручением председателя правительства".

17:05 Дмитрий Медведев: "Все эти меры нужны для того, чтобы каждый наш человек понимал, в какой великой стране он живёт. Знал, почему во всём мире восхищаются нашим театром, литературой и искусством в целом. Уверен, что таким образом воспитывается уважение к себе и своей стране".

17:02 Дмитрий Медведев: "Статус педагога дополнительного образования будет меняться. Можно пойти по такому пути, чтобы приравнять вас к педагогам общеобразовательных школ, но нужно помнить, что изменения в их статусе изменят и статус педагогов дополнительного образования. Америка - большая и богатая страна. 85 % американцев отдыхает внутри страны, поэтому и нам надо развивать внутренний туризм. Считаю, что на детский познавательный туризм надо выделить средства, которых также в бюджете нет".

17:00 Дмитрий Медведев: "Вчера также я принял решение изыскать средства на покупку музыкальных инструментов. Начнём с цифры в 300-400 млн и продолжим. Хотя такой строки в бюджете нет. Здесь можно похлопать.

16:55 Дмитрий Медведев: "Проекты поддержки чтения должны быть продолжены. Мне трудно комментировать данные, сколько читают наши граждане, сколько читает американец. В прошлом году я прочёл больше книг, чем средний американец. Лишь одна книга из них была напечатана. В силу привычки читаю в электронном виде. Правда, скажем откровенно, в таком виде часто литература распространяется с нарушением авторских прав. Будем развивать сеть библиотек. Понимаем, что современные библиотеки должны отличаться от классического понимания того, какой библиотека была раньше. Мы создали национальную электронную библиотеку. В ней более двух млн наименований книг. Это легальная история. Наверное, стоит подумать, чтобы книжные магазины появились в домах культуры. Воспитывать новых Васнецовых, Рерихов и Рахманиновых помогают детские школы искусств. Надо усилить поддержку детских школ искусств. С этим я согласен.

16:50 Дмитрий Медведев: "Работу по майским указам мы продолжим. Понимаем, там есть целый ряд проблем. Мы их решим. Именно в России появились первые театры для детей. Сейчас они практически не создаются. Мы говорили об этом в узком кругу. Я поддерживаю предложение наших коллег и Сергея Безрукова начать новый проект, посвящённый детским театрам. Я уже вчера в час ночи по местному времени позвонил министру финансов и обрадовал. В этом году мы направим 300 млн на этот проект. И в дальнейшем продолжим его финансирование".

16:43 Дмитрий Медведев: "У нас в стране существует много грантов. Министр культуры даже не сможет их все перечислить. Согласен, что стоит создать единый ресурс, где вся грантовая поддержка будет отображена. Такое поручение министерству культуры я дам. Звания для артистов востребованы. Они ценятся представителями творческих профессий. Скажем прямо, чем дальше от Москвы, тем ценность званий выше. Я дам поручение губернаторам, чтобы они выходили с предложениями прямо на министерство культуры, чтобы не забывали своих патриархов и молодых художников (аплодисменты). До конца года в малых городах появится 437 кинозалов. В следующем году ещё 200. Конечно, всё можно смотреть дома, купить диск, поставить тарелку, но кинозал - это совсем другое ощущение. Поэтому программа будет продолжена. Все проекты важные и нужные, но к сожалению требуют денег. Считаю правильным сохранить объём финансирования для сельских домов культуры и клубов. Необходимо восстановить всю сеть домов культуры и клубов нашей страны (аплодисменты).

16:38Дмитрий Медведев: "Люди в нашей стране стали чаще ходить в кино и театры. В столичные музеи выстраиваются очереди. В провинциальные музеи так же. Они важнее, быть может, даже, чем крупные музеи. Людям необходимо дать возможность участвовать в культурной жизни вне зависимости от места жительства. Для этого развиваются гастрольные проекты. Завтра в Омскую филармонию приедет Валерий Гергиев с Пасхальным фестивалем. Ранее такой господдержки не было. Люди ждут новых постановок. Необходимо увеличить финансирование филармонических и театральных гастролей (звучат аплодисменты). Необходимо уделить внимание региональным и муниципальным театрам. Ситуация меняется в лучшую сторону. Театры получают гранты, поддержку получает драматургия. С этого года мы начали проект поддержки театров малых городов. На их поддержку предусмотрено более 600 млн рублей. Важно, чтобы региональные власти, получив деньги из центра, не прекращали своего финансирования. Мы не замещаем обязательства региона".

16:32 Слово берёт Дмитрий Медведев: "Очевидно, что к культуре не должен быть узко политический подход, если мы не хотим вернуться к временам, когда культура регламентировалась сверху. Человеку, обличённому властью, нужно подавлять в себе желание указывать художнику, что он должен делать. Говорят, что в нашем прошлом были Золотой и Серебряный век. Можем ли мы пережить их снова? Какое время сейчас? Думаю, что сделано не всё, чтобы российская культура поднялась до прежних высот. Мы понимаем уязвимость тематических годов - культуры, кино литературы. Смысл таких годов показать, как можно работать по поддержке кино, литературы и культуры в целом".

16:30Станислав Говорухин: "Это какие же у вас в Омске зарплаты, что книги столько стоят. За последнее время закрылось 7000 библиотек. Книжных магазинов было 8000, стало 2000. Многие говорят, что люди переходят на электронные носители. Мне в магазине сказали, что тенденция обратная. На западе так вообще люди возвращаются к книге. У нас идёт Год экологии. Это экологическая проблема - спасти от вымирания российского читателя".

16:25 Слово Станиславу Говорухину: "Думаю, что то, что СССР было самой читающей страной в мире - было мифом. В последние годы в СССР перестали читать. Мне кажется, была государственная программа по отлучению читателя от книги. Вспомните старые книжные магазины, там были труды Маркса, Ленина, очередного съезда и Суслова - всё, что можно было найти. Ни Жюля Верна, ни Астафьева. Потом возник дефицит читателя. По статистическим данным, 40 % населения России за последний год не прочли ни одной книги. Я верю этим данным. У меня широкий круг знакомых. Там и депутаты, и министры есть. Есть и такие, которые и за пять лет не прочли ни одной книжки. Книга дорожает. За два три года они подорожали в полтора раза. Мы сегодня заходили в книжный магазин. Плохо изданная книжка стоит 970 рублей. Написано бестселлер, читает весь мир. Не берите такое в руки даже".

16:20 Наталья Пшикова: Когда мы ещё с Вами встретимся, Дмитрий Анатольевич? Мы хотим спросить, когда будут выполняться ранее принятые решения - майские указы президента? Заработная плата педагога должна расти не за счёт нагрузки (звучат аплодисменты). Дмитрий Анатольевич, мы предлагаем собственные решения проблем. Надеемся, что всё это будет услышано и проблемы решатся".

16:18 Наталья Пшикова: "Мы, как и другие учителя, целый день проводим с детьми. А в наших школах нет медицинского обеспечения. В Омске средний возраст преподавателей струнно-смычковых инструментов 65 лет. И пополнения не предвидится".

16:16 Наталья Пшикова: "Дмитрий Анатольевич, сделайте всё возможное, чтобы повысить статус педагогов дополнительного образования. Считаем, что нужно восстановить наше право на выслугу". Звучат аплодисменты.

16:08 Слово предоставляется Наталье Пшиковой, директору школы искусств № 2 города Омска, представляющую площадку "Культура и образование": "Нам очень нужны новые музыкальные инструменты. Сами с этим справиться мы не можем. Необходима государственная поддержка. Нужно как можно больше детей охватить дополнительным образованием. Разработаны дивные учебники по культуре, но у нас пока нет возможности их использовать. Хотелось, чтобы художественная составляющая в партийных проектах была бы больше представлена, чем естественнонаучная".

16:05 Безруков: "Что творится в регионах с ТЮЗами?! Есть Омск, Казань, есть Красноярск. И денег не дают власти, и заработать не дают, повышая цены на билеты, техническое оснащение ниже плинтуса. Без господдержки мы рискуем потерять детские спектакли".

15:58 Слово Сергею Безрукову: "Надеюсь, что культура действительно станет национальным приоритетом. Все ждут результатов этого форума. Бывает так, что в регионах актёры всю жизнь отдали театру, но не попали на экраны. Не имели серьёзных зарплат и не получили званий. Как в советское время, грамоту дали уже хорошо. К ней ничего, но на стенку можно повесить. Не надо скупиться на звания, должно пройти 20 лет, чтобы заслужить звание заслуженного артиста. Пусть сами театральные коллективы в регионе решают. Пусть регионы больше званий получают, пустячок, а приятно. Необходима господдержка гастролей. Наши крупные коллективы приезжают туда, куда бы без федеральной поддержки и не выбрались бы.

15:55 Надежда Берман из театра "Арлекин" предложила развивать проект виртуального концертного зала. "Эта услуга должна стать доступной, - отметила представитель одной из дискуссионных площадок, - нужны-то всего хорошие колонки, скоростной интернет и экран. В качестве примера показывали концерт из зала Чайковского в отдалённом селе, там люди хлопали, хотя артисты их не могли слышать".

15:50 Уже готов проект резолюции форума, в котором содержится внушительный список рекомендаций министерству культуры России, губернаторам, партии и фракции в Госдуме.

15:40 Малькевич: "В Америке существует культ освоения дикого запада, а у нас почему-то тема освоения Сибири не используется. Только в 90-е годы был небольшой сериал про Ермака с Никитой Джигурдой. Необходимо готовить новых реставраторов. На Свято-Никольском соборе в Омске четвёртый год меняются подрядчики. Там горе-ремонт идёт, жулики не должны уничтожать памятники культуры".

15:38 Слово предоставляется руководителю площадки "Историческая память" Александру Малькевичу: "Северный драматический театр в Таре доказывает, что театры могут быть в малых городах".

15:35 Нэлли Бут: "Необходимо говорить об оснащении сельских районов передвижными многофункциональными центрами культуры. Чтобы музей, библиотека и сцена... У нас был случай, когда с концертом приезжают в отдалённые села. Бабушка подходит к артистам и говорит: "Спасибо тебе сынок, помирать собиралась, теперь вот поживу, чтобы концерта следующего дождаться". У нас огромная армия самодеятельных коллективов. Это мобильные люди, которые готовы ехать и нести культуру. Им необходима поддержка".

15:30 Слово предоставили Нэлли Бут, директору государственного центра народного творчества Омской области: "Говорить первой о проблемах непросто. Опять кажется, что культура села остаётся в стороне. Местный дом культуры и клуб всегда многогранен, здесь и библиотека, и музей, и спортивная секция. Наша сеть домов культуры самая большая в стране. Наша услуга востребована. Не растеряли мы нашего зрителя. Но мы отстали от технического прогресса. Приходится на пальцах объяснять, как работает современное мультимедийное оборудование. 40 тысяч объектов культуры надо отремонтировать в стране. Сделать это за три года невозможно. Мы предлагаем это сделать в пятилетку".

15:29 Сергей Неверов открывает заседание: "В зале участники предварительного голосования по определению кандидатов в депутаты Омского городского совета и представители учреждений культуры. В работе четырех дискуссионных площадок приняло участие более 700 человек".

15:28 Модераторы площадок уже обсудили с Медведевым итоги работы.

15:21 Участники заседания собрались в ожидании выступления премьер-министра России Дмитрия Медведева.

15:19 В Концертном зале омской филармонии в рамках пленарного заседания подведут итоги работы четырёх дискуссионных площадок форума "Местный дом культуры: новая модель", "Культура и образование", "Театры и музыкальное творчество" и "Историческая память".