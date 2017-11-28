Омская область получит 860 миллионов рублей на сбалансированность бюджета

Деньги, выделенные федеральным правительством, региональные власти направят на повышение зарплат бюджетникам, компенсацию выпадающих доходов и пополнение Резервного фонда.

Федеральное правительство распределило дотации в размере 11,5 млрд руб. между 23 субъектами Федерации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте федерального кабинета министров. Деньги пойдут на обеспечение сбалансированности бюджетов. Одну из самых больших дотаций - 860,568 млн руб. получила Омская область.

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в региональном Минфине, деньги направят на компенсацию выпадающих налоговых и неналоговых доходов, увеличение зарплат бюджетникам, пополнение областного Резервного фонда, компенсацию ущерба, нанесенного африканской чумой свиней и уменьшение дефицита областной казны. Соответствующие поправки в областной бюджет - 2017 должны внести на ближайшем заседании Законодательного собрания Омской области.