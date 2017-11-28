Временным главой омского Минпрома утвержден Игорь Лукьянов

Бывший заместитель министра приступил к новым обязанностям на следующий день после внезапной отставки руководства министерства.

Как сообщили в региональном министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий, временно исполняющим обязанности главы сегодня, 28 ноября, назначен Игорь Лукьянов, занимавший должность заместителя. Кандидатура нового главы еще обсуждается.

Ранее "Омск Здесь" сообщал, что накануне врио губернатора Александр Бурков объявил об отставке двух руководителей Минпрома - министра Александра Докучаева и его первого заместителя Михаила Дубровина. Этому послужила остановка пассажирских перевозок в области из-за долгов по ГСМ "Омскоблавтотранса" перед "Газпромом".

- То, что произошло в области, преступно, и ответственность лежит на министерстве. Они знали заранее, что предприятие 20 ноября встанет, и никого не уведомляли - ни губернатора, ни правительство. И мы получили трагедию, когда десятки тысяч людей остались на холодной улице без возможности перемещаться по области, - пояснял решение Бурков.