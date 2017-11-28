УФАС уличило омский Минпром в незаконной раздаче маршрутов

Омское министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий организовало пассажирские перевозки по области в обход закона.

Решения по шести делам, возбужденные в отношении Минпрома Омской области, подготовлены региональным УФАС России. Министерство уличили в нарушении антимонопольного законодательства при организации регулярных перевозок по области.

Действия министерства по включению в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Омской области по 14 маршрутам признаны нарушающими Федеральный закон "О защите конкуренции". По мнению УФАС, Минпром без законных оснований включал в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок сведения об индивидуальных предпринимателях, выдавал перевозчикам свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и маршрутные карты без проведения конкурсов, что могло привести к устранению конкуренции на рынках услуг перевозок. Такие нарушения были зафиксированы при организации транспортного сообщения с Марьяновкой, Москаленками, Исилькулем, Любинским, Харино, Одесским, Азово и другими населенными пунктами Омской области.

По результатам рассмотренных дел министерству выданы предписания об устранении выявленных нарушений путем проведения в срок до 30 декабря 2017 года открытых конкурсов на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по вышеуказанным маршрутам, - поясняет пресс-служба Омского УФАС России.

Материалы дел будут переданы уполномоченному должностному лицу Омского УФАС России для решения вопроса о возбуждении административных дел.

Напомним, вчера глава министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев лишился своего поста именно из-за проблем в сфере пассажирских перевозок по Омской области.