Корбут написал заявление об отставке три недели назад
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 13:23  •  печать

Корбут написал заявление об отставке три недели назад

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Избранный спикер горсовета Владимир Корбут ожидает президентского указа о своём увольнении из МЧС.

Сегодня, 27 сентября, шестой созыв Омского городского совета избрал председателя - начальника ГУ МЧС России по Омской области Владимира Корбута. Как пояснил руководитель, рапорт об отставке он написал ещё 6 сентября, накануне выборов депутатов горсовета.

Сейчас готовится указ президента об отставке. Ждём его в ближайшие дни. Также министерство назовёт моего преемника. После этого я перестану сидеть на двух стульях, - прокомментировал Владимир Корбут.

Спикер также добавил, что до своего увольнения имеет право подписывать решения городского совета, но не другие юридические документы.

Теги  •  #Владимир Корбут #Горсовет #МЧС #спикер

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