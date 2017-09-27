Корбут написал заявление об отставке три недели назад

Сегодня, 27 сентября, шестой созыв Омского городского совета избрал председателя - начальника ГУ МЧС России по Омской области Владимира Корбута. Как пояснил руководитель, рапорт об отставке он написал ещё 6 сентября, накануне выборов депутатов горсовета.

Сейчас готовится указ президента об отставке. Ждём его в ближайшие дни. Также министерство назовёт моего преемника. После этого я перестану сидеть на двух стульях, - прокомментировал Владимир Корбут.

Спикер также добавил, что до своего увольнения имеет право подписывать решения городского совета, но не другие юридические документы.