Начальник омского МЧС Владимир Корбут избран главой городского совета

Депутаты определили, кто станет спикером горсовета на ближайшие пять лет.

Сегодня, 27 сентября, состоялось первое заседание шестого созыва Омского городского совета. Главным вопросом в повестке было избрание председателя.

На этот пост было выдвинуто три кандидата - Владимир Корбут ("Единая Россия"), Михаил Федотов (КПРФ) и Алексей Ложкин (ЛДПР). Фракции "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" своих представителей предлагать не стали. По итогам тайного голосования Владимир Корбут набрал 28 голосов. За Михаила Федотова проголосовали девять человек, за Алексея Ложкина - двое.

Владимир Корбут поблагодарил своих коллег за принятое решение: "Я понимаю, какая ответственность лежит передо мной как депутатом и председателем городского совета. Будем работать вместе".

Избранный спикер занял своё новое место и продолжил заседание в новом статусе. Теперь Корбуту необходимо будет покинуть должность в МЧС.