Начальник омского МЧС Владимир Корбут избран главой городского совета
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 11:28, последнее обновление 27 сентября 2017, 12:05  •  печать

Начальник омского МЧС Владимир Корбут избран главой городского совета

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Депутаты определили, кто станет спикером горсовета на ближайшие пять лет.

Сегодня, 27 сентября, состоялось первое заседание шестого созыва Омского городского совета. Главным вопросом в повестке было избрание председателя.

На этот пост было выдвинуто три кандидата - Владимир Корбут ("Единая Россия"), Михаил Федотов (КПРФ) и Алексей Ложкин (ЛДПР). Фракции "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" своих представителей предлагать не стали. По итогам тайного голосования Владимир Корбут набрал 28 голосов. За Михаила Федотова проголосовали девять человек, за Алексея Ложкина - двое.

Владимир Корбут поблагодарил своих коллег за принятое решение: "Я понимаю, какая ответственность лежит передо мной как депутатом и председателем городского совета. Будем работать вместе".

Избранный спикер занял своё новое место и продолжил заседание в новом статусе. Теперь Корбуту необходимо будет покинуть должность в МЧС.

Теги  •  #Владимир Корбут #выборы #Горсовет #депутат

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