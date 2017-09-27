LIVE: Кто станет председателем Омского горсовета

Новому составу Омского городского совета сегодня предстоит избрать председателя. "Омск Здесь" ведёт прямую трансляцию с заседания.

На этом мы заканчиваем нашу трансляцию.

12.40 Необходимое большинство голосов - 30 - набирает Тетянников.

12.26 Начинается уже третье тайное голосование.

12.25 Сергей Дроздов напомнил членам фракции "Единая Россия", что ранее партийцами было решено избрать первым вице-спикером Юрия Тетянникова. Андрей Ткачук также высказался в его поддержку.

12.13 Теперь депутаты определят, кто из замов получит статус первого.

12.09 Протокол с результатами вносят вносят на заседание. Тетянников получил 26 голосов, Ткачук - 29, Сокин - 5, Ложкин - 2, Ивченко - 9, Казанин - один.

12.03 В горсовет заглянул вице-губернатор Владимир Компанейщиков.

11.45 По завершении перерыва начинается тайное голосование за вице-спикеров.

11.33 Объявлен небольшой перерыв. Фракция партии "Единая Россия" собирается на собственное совещание.

11.29 Всех шестерых кандидатов внесли в бюллетень.

11.30 Алексей Сокин выступил с предложением: "Я категорически против выдвижения Андрея Ткачука. На праймериз он использовал некорректные методы. Поэтому я выдвигаю свою кандидатуру, и готов выполнять эту работу на безвозмездных началах".

11.27 Теперь начинаются выборы двух заместителей председателя. КПРФ выдвигает Ивана Ивченко, "Коммунисты России" - Владимира Казанина, ЛДПР - Алексея Ложкина, "Единая Россия" - Юрия Тетянникова и Андрея Ткачука.

11.25 Владимир Корбут благодарит коллег за избрание. "Я понимаю, какая ответственность лежит передо мной как депутатом и председателем городского совета", - выступил Корбут и занял своё новое кресло.

11.24 Михаил Федотов подписывает соответствующее решение горсовета, завершая тем самым процедуру избрания спикера.

11.22 Владимира Корбута поздравляют с избранием председателем Омского городского совета.

11.20 Начинается оглашение результатов голосования. Владимир Корбут получил 28 голосов, Алексей Ложкин - 2, Михаил Федотов - 9.

11.15 Выборы подходят к концу. Счётная комиссия уже знает фамилию нового спикера.

10.59 Голосование проходит в коридоре. Депутаты выстроились в плотную очередь к урне.

10.56 Члены счётной комиссии опечатывают урну для голосования в присутствии всех депутатов. Народным избранникам выдают бюллетени.

10.50 В счётную комиссию войдут Александр Мураховский, Юрий Федотов, Инна Гомолко ("Единая Россия"). Претенденты от других партий - Кирилл Курятников (КПРФ) и Елена Кокорина (ЛДПР) - необходимой поддержки не нашли.

10.39 Перед голосованием кандидаты должны были выступить со своей программой, однако депутаты решили, что это лишнее.

10.38 Депутаты переходят к избранию спикера. "Единая Россия" выдвигает на этот пост Владимира Корбута, ЛДПР - Алексея Ложкина, КПРФ - Михаила Федотова, "Справедивая Россия" и "Коммунисты России" воздержались. Спикера изберут тайным голосованием.

Владимир Корбут Алексей Ложкин Михаил Федотов

10.25 Сначала удостоверения об избрании получают двадцать одномандатников. Партийцы получат свои мандаты после.

10.22 Наконец начинается рассмотрение повестки. Первый вопрос - вручение постоянных мандатов. Заместитель председателя городской избирательной комиссии Елена Карелкина зачитывает сообщение о том, что все сорок депутатов признаны избранными.

10.20 В этом созыве по инициативе Владимира Гуселетова может появиться комитет по вопросам благоустройства и экологии. Однако Юрий Федотов предложил не принимать такого скоропалительного решения и отложить формирование новой структуры как минимум до следующей недели. Более половины депутатов не поддержали предложение Гуселетова.

10.10 Депутаты голосуют за проект повестки. Кроме избрания спикера и его заместителей, среди вопросов - формирование комитетов горсовета.

10.05 Депутаты в приподнятом настроении, поздравляют друг друга. Как в театре, звучит звонок, и все рассаживаются по местам. Начинается заседание. Старейший по возрасту депутат Михаил Федотов объявляет его открытым. Звучит гимн Омска.

9.50 Главная интрига сегодняшнего заседания - кого депутаты изберут председателем ОГС. Также будут назначены его заместители и главы комитетов. Основным претендентом на место спикера стал начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут, чью кандидатуру одобрили накануне на конференции "Единой России".

9.40 Сегодня, 27 сентября, начинает работу шестой созыв Омского городского Совета, сформированного по итогам выборов 10 сентября. Большинство в думе - 26 мандатов - получила "Единая Россия". КПРФ будут представлять девять депутатов. По два места у "Справедливой России" и ЛДПР. Впервые избиравшиеся "Коммунисты России" получили один мандат.