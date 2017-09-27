В Омском городском совете назначили вице-спикеров

Шестой созыв Омского городского совета провёл сегодня, 27 сентября, первое заседание. Сначала депутаты выбрали председателя, им стал начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. Вторым вопросом повестки были определены заместители спикера.



Фракция КПРФ выдвинула Ивана Ивченко, "Коммунисты России" - Владимира Казанина, ЛДПР - Алексея Ложкина, "Единая Россия" - Юрия Тетянникова и Андрея Ткачука. Алексей Сокин самостоятельно предложил свою кандидатуру.



По итогам тайного голосования наибольшее количество голосов набрали Ткачук (29) и Тетянников (26). Ивченко получил девять голосов своих коллег, Сокин - пять, Ложкин - два, Казанин - один. Также Тетянников избран первым заместителем председателя ОГС. Напомним, на прошлой неделе он покинул пост заместителя мэра Омска.