В Омском городском совете назначили вице-спикеров
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 12:48, последнее обновление 27 сентября 2017, 12:49  •  печать

В Омском городском совете назначили вице-спикеров

Автор:

Депутаты избрали руководителей городской думы.

Шестой созыв Омского городского совета провёл сегодня, 27 сентября, первое заседание. Сначала депутаты выбрали председателя, им стал начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. Вторым вопросом повестки были определены заместители спикера.

Фракция КПРФ выдвинула Ивана Ивченко, "Коммунисты России" - Владимира Казанина, ЛДПР - Алексея Ложкина, "Единая Россия" - Юрия Тетянникова и Андрея Ткачука. Алексей Сокин самостоятельно предложил свою кандидатуру.

По итогам тайного голосования наибольшее количество голосов набрали Ткачук (29) и Тетянников (26). Ивченко получил девять голосов своих коллег, Сокин - пять, Ложкин - два, Казанин - один. Также Тетянников избран первым заместителем председателя ОГС. Напомним, на прошлой неделе он покинул пост заместителя мэра Омска.

Теги  •  #Владимир Корбут #выборы #Горсовет #спикер #Юрий Тетянников

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Стало известно место установки главной городской ёлки на Новый год  •  сегодня, 13:44
Жители Левобережья не спят несколько ночей из-за шума генератора из магазина  •  сегодня, 13:30
На зиму омичам оставят рабочими 17 аттракционов  •  сегодня, 13:17
Омские дружинники поймали нелегальных торговцев алкоголем  •  сегодня, 13:11
Лжежурналист выманил у омички деньги под предлогом выигрыша автомобиля  •  сегодня, 13:03  •   2
Омичей травили хлоридом водорода  •  сегодня, 12:18
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400