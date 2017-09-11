Горизбирком ожидает от Жириновского отказа от мандата в Омский горсовет
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 10:38, последнее обновление 11 сентября 2017, 11:33  •  печать

Горизбирком ожидает от Жириновского отказа от мандата в Омский горсовет

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В течение недели партии, чьи представители прошли в Омский городской совет, должны подготовить итоговые списки депутатов.

По итогам вчерашних выборов в Горсовет по единому округу прошли пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Коммунисты России".

У избранных депутатов есть пять дней на отказ от мандатов. Так, по партийным спискам был избран лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как полагает глава городского избиркома Иван Ходаков, Жириновский станет первым, кто откажется от своего места в Омском горсовете.

- Если из партийного списка выбывает какой-то депутат, то его мандат получает следующий кандидат, набравший наибольшее число голосов, - пояснил сегодня руководитель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко.

Также передать свой мандат однопартийцам намерен лидер списка КПРФ Андрей Алёхин.

Теги  •  #Владимир Жириновский #выборы #Горсовет #мандат

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