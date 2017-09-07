Омские "соколы" Жириновского нашли нового координатора 
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 16:26, последнее обновление 7 сентября 2017, 17:15  •  печать

Омские "соколы" Жириновского нашли нового координатора 

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Накануне выборов в руководстве городского отделения ЛДПР произошли изменения.

Координатором назначен Степан Ермола, ранее являвшийся сторонником "Единой России". 

Сегодня, 7 сентября, городское отделение ЛДПР провело конференцию, на которой координатором омского городского отделения партии избран коммерческий директор ООО "Птицевод" Степан Ермола. Как пояснил ИА "Омск Здесь" заместитель координатора Ярослав Дубинин, Степан Ермола должен объединить городское отделение, созданное в 2014 году и остававшееся без руководства. Сам Ермола от комментариев отказался, заявив, что во время выборов не общается с прессой. Добавим, координатором регионального отделения либерал-демократов является Алексей Ложкин. 

Степан Ермола ранее входил в число сторонников "Единой России" и участвовал в праймериз. В ЛДПР он состоит более года.

Фото: https://vk.com/id121543166

Теги  •  #выборы #ЛДПР

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