Омские "соколы" Жириновского нашли нового координатора 

Координатором назначен Степан Ермола, ранее являвшийся сторонником "Единой России".

Сегодня, 7 сентября, городское отделение ЛДПР провело конференцию, на которой координатором омского городского отделения партии избран коммерческий директор ООО "Птицевод" Степан Ермола. Как пояснил ИА "Омск Здесь" заместитель координатора Ярослав Дубинин, Степан Ермола должен объединить городское отделение, созданное в 2014 году и остававшееся без руководства. Сам Ермола от комментариев отказался, заявив, что во время выборов не общается с прессой. Добавим, координатором регионального отделения либерал-демократов является Алексей Ложкин.

Степан Ермола ранее входил в число сторонников "Единой России" и участвовал в праймериз. В ЛДПР он состоит более года.

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