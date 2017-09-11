Выборы в Омский горсовет состоялись, несмотря на поджоги и минирования
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 10:25, последнее обновление 11 сентября 2017, 11:34  •  печать

Выборы в Омский горсовет состоялись, несмотря на поджоги и минирования

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В состав городского совета вошли представители пяти партий.

Итоги вчерашних выборов депутатов Омского городского совета подвели на сегодняшней пресс-конференции главы областного и городского избиркомов.

- По степени накала страстей, напряжённости эта кампания до последнего была такой, как на выборах мэра, когда всё "по-взрослому", - отметил руководитель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко.

- Как ни старались нам сорвать выборы (то участки поджигали, то избирком эвакуировали), мы подвели итоги по всем одномандатным округам, - прокомментировал глава городской избирательной комиссии Иван Ходаков. - Всего проголосовали 21,7 % избирателей.

Одномандатные округа разделили между собой представители "Единой России" и КПРФ. По единому округу в горсовет прошли все пять участвовавших в выборах партий: "Единая Россия" (9 мандатов), КПРФ (6 мандатов), ЛДПР (2 мандата), "Справедливая Россия" (2 мандата) и "Коммунисты России" (1 мандат). Последние впервые получили представительство в городской думе.

- Непривычно для коммунистов традиционных, что у них есть конкуренты, которые работают на одной "поляне". <...> В этом году "Коммунисты России" - это единственная политическая партия, которая смогла собрать подписи для участия в выборах, да ещё и преодолеть пятипроцентный барьер. По закону в следующих выборах законодательного собрания они смогут участвовать без сбора подписей, - отметил Нестеренко.

Теги  •  #Алексей Нестеренко #выборы #Горизбирком #Горсовет

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Комментарии
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Антон Никольский  •  11 сентября 2017, 11:03

Двадцать процентов всего голосовало. По старым правилам бы не состоялись. Логично, что народ не пришёл: от подобного местного самоуправления мало что зависит.

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