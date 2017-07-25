Владимир Жириновский пойдёт "паровозом" в Омский горсовет
Политика  •  25 июля 2017, 10:02, последнее обновление 25 июля 2017, 10:44  •  печать

Владимир Жириновский пойдёт "паровозом" в Омский горсовет

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Глава либерал-демократов возглавил единый список кандидатов на пост депутатов горсовета.

Вчера вечером, 24 июля, на заседании Горизбиркома был заверен список по единому округу от партии ЛДПР. Об этом сообщили ИА "Омск Здесь" в избиркоме. Единый список возглавил лидер партии Владимир Жириновский.

- Да, действительно, Владимир Жириновский возглавил список, - подтвердил депутат Омского городского совета, либерал-демократ Алексей Ложкин.

Добавим также, что 21 июля городская избирательная комиссия заверила список кандидатов от партии "Единая Россия", в котором "паровозом" стал глава омских спасателей Владимир Корбут. Коммунистов в горсвет поведёт депутат Законодательного собрания Андрей Алёхин.

Фото: пресс-служба ЛДПР

Теги  •  #Владимир Жириновский #выборы #Горсовет

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