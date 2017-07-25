Владимир Жириновский пойдёт "паровозом" в Омский горсовет

Вчера вечером, 24 июля, на заседании Горизбиркома был заверен список по единому округу от партии ЛДПР. Об этом сообщили ИА "Омск Здесь" в избиркоме. Единый список возглавил лидер партии Владимир Жириновский.

- Да, действительно, Владимир Жириновский возглавил список, - подтвердил депутат Омского городского совета, либерал-демократ Алексей Ложкин.

Добавим также, что 21 июля городская избирательная комиссия заверила список кандидатов от партии "Единая Россия", в котором "паровозом" стал глава омских спасателей Владимир Корбут. Коммунистов в горсвет поведёт депутат Законодательного собрания Андрей Алёхин.

Фото: пресс-служба ЛДПР